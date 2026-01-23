Στα σκαριά το Διεθνές Απολυτήριο IB από τον Σεπτέμβρη του 2026, «καρφιά» από την ΟΙΕΛΕ για την εισαγωγή αποφοίτων στο Πανεπιστήμιο χωρίς Πανελλήνιες.

Σε τροχιά υλοποίησης θα τεθεί από την νέα σχολική χρονιά 2026-2027 το Διεθνές Απολυτήριο International Baccalaureate (IB) και σε δημόσια Λύκεια της χώρας. Η κίνηση αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει στους μαθητές έναν διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών και να συνδέσει το ελληνικό σχολείο με τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, το IB θα εισαχθεί σε 13 δημόσια Λύκεια, μεταξύ των οποίων Πρότυπα, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο και ΚρήτηΤο IB, που ιδρύθηκε στη Γενεύη και θεωρείται διεθνώς «χρυσό διαβατήριο», διαφοροποιείται από το παραδοσιακό ελληνικό πρόγραμμα, καθώς δεν επικεντρώνεται στην αποστήθιση, αλλά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η δημιουργικότητα. Με στόχο την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της διεθνούς προοπτικής των μαθητών, το IB τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ ότι θα φέρει στο δημόσιο σχολείο νέα εργαλεία και νέες ευκαιρίες με σεβασμό στην παιδαγωγική ταυτότητα κάθε σχολείου. Για την υλοποίηση της δράσης όπως τονίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας έχει συσταθεί ειδική ομάδα έργου, η οποία έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υποστήριξη κάθε σταδίου εφαρμογής του προγράμματος, διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη συνέπεια στην πορεία υλοποίησης.

Τι είναι το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου IB

Πρόκειται για ένα διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τελικές εξετάσεις, το οποίο πραγματοποιείται στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και έχει ως στόχο να ενισχύσει τις ευκαιρίες μάθησης για τους μαθητές εστιάζοντας στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ερευνητικών δεξιοτήτων, αναστοχασμού και επικοινωνίας σε διεθνές περιβάλλον. Το πρόγραμμα παρέχει στους μαθητές εργαλεία για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του οι μαθητές αποκτούν το Δίπλωμα του ΙΒ, το οποίο είναι ισότιμο με το ελληνικό Απολυτήριο.

Τα μαθήματα που θα κάνουν οι μαθητές από Σεπτέμβρη θα καλύπτουν τις εξής θεματικές Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψηφιακή Κοινωνία, Οικονομικά, Γεωγραφία, Παγκόσμια Πολιτική, Ιστορία , Φιλοσοφία Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Βιολογία, Χημεία, Πληροφορική, Περιβαλλοντικά Συστήματα και Κοινωνίες, Φυσική, Επιστήμη του Αθλητισμού, της Άσκησης και της Υγείας, Μαθηματικά, Μουσική, Θέατρο και Εικαστικές Τέχνες.

Οι μαθητές του IB DP επιλέγουν ένα μάθημα από κάθε μία από τις ακόλουθες έξι θεματικές ομάδες Γλώσσα και λογοτεχνία (studies in language and literature), Δεύτερη ξένη γλώσσα (language acquisition), Άτομα και κοινωνίες (individuals and societies), Επιστήμες (sciences), Μαθηματικά (mathematics), Τέχνες (the arts) (ή ένα επιπλέον μάθημα από τις ομάδες A-E). Τα μαθήματα του ΙΒ DP μπορούν να διδαχθούν σε Ανώτερο Επίπεδο (Higher Level - HL) ή σε Βασικό Επίπεδο (Standard Level - SL). Τουλάχιστον τρία, και το πολύ τέσσερα, μαθήματα παρακολουθούνται από κάθε μαθητή/τρια σε επίπεδο HL (240 ώρες), ενώ τα υπόλοιπα σε επίπεδο SL (150 ώρες). Τα μαθήματα SL εξασφαλίζουν ότι οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, ενώ τα μαθήματα HL τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν σε τομείς που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.

Αναφορικά με τις εξετάσεις του ΙΒ, επισημαίνεται ότι τα θέματα επιλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή ενώ οι υποψήφιοι διαγωνίζονται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες. Ανάλογα με τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις, γίνονται ή όχι δεκτοί στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία ορίζουν ξεχωριστά τη βάση εισαγωγής. Άριστα είναι το 7 ανά μάθημα.

Η λίστα με τα 13 σχολεία που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου

Πρόσβαση και στα δημόσια ΑΕΙ χωρίς Πανελλήνιες για τους αποφοίτους του Διεθνούς Απολυτηρίου

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα από πλευράς Υπουργείου Παιδείας έχει «κλειδώσει» η απόφαση για πρόσβαση των κατόχων IB στα δημόσια ΑΕΙ χωρίς συμμετοχή στις Πανελλήνιες. Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κάτοχοι του IB θα διεκδικούν ένα ποσοστό 2%-3% των θέσεων, επιπλέον του αριθμού εισακτέων μέσω Πανελληνίων, καθ’ υπέρβασιν. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, που θα διδάξουν στα αγγλικά και θα υποστηρίξουν τους μαθητές στο απαιτητικό πρόγραμμα του IB. Η πιλοτική εφαρμογή θα αξιολογηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με στόχο τη μελλοντική επέκταση σε περισσότερα δημόσια σχολεία και τη σταδιακή εδραίωση του IB ως μέρους του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.

Η ΟΙΕΛΕ καταγγέλλει προνομιακή πρόσβαση αποφοίτων ΙΒ στα δημόσια ΑΕΙ

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) καταγγέλλει τα σχέδια που δίνουν «πράσινο φως» στην πρόσβαση των αποφοίτων του Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) στα δημόσια πανεπιστήμια χωρίς Πανελλήνιες. Η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι η αλλαγή αυτή θα δημιουργήσει νέα κοινωνικά και εκπαιδευτικά προνόμια για λίγους, ενισχύοντας τις ανισότητες και υπονομεύοντας την ενιαία και διαφανή πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί κυρίως μαθητές των ιδιωτικών σχολείων που παρέχουν το ΙΒ και όχι τα λίγα παιδιά των δημόσιων σχολείων. Στόχος, όπως υποστηρίζει, είναι η αύξηση της ελκυστικότητας των σχολείων αυτών απέναντι σε γονείς που αναζητούν «εύκολη» πρόσβαση στα πανεπιστήμια, και η ικανοποίηση των επενδυτικών συμφερόντων των ξένων funds που ελέγχουν μεγάλα ιδιωτικά σχολεία.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ: «Έξι μεγάλα ιδιωτικά σχολεία πέρασαν στον έλεγχο ξένων επενδυτών. Τα πέντε παρέχουν πρόγραμμα ΙΒ, ενώ το έκτο θα το ξεκινήσει άμεσα. Η στρατηγική τους είναι σαφής: μέσω του ΙΒ να ανοίξει δρόμος όχι μόνο προς ιδιωτικές ανώτατες δομές, αλλά και προς τα δημόσια πανεπιστήμια, δημιουργώντας εκπαιδευτικές ελίτ.»

Η ΟΙΕΛΕ τονίζει ότι η αλλαγή αυτή δεν αφορά την ποιότητα του προγράμματος ΙΒ, αλλά την πολιτική του χρήση υπέρ συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Η σταδιακή κατάργηση των Πανελλαδικών δεν στοχεύει στη δημιουργία ενός διαφανούς, σύγχρονου συστήματος πρόσβασης, αλλά στη διαμόρφωση πολλαπλών διαδρομών που ευνοούν τα παιδιά εύπορων οικογενειών και περιορίζουν τις ευκαιρίες των μαθητών των δημόσιων σχολείων και των μικρομεσαίων ιδιωτικών σχολείων. Σε κάθε περίπτωση ηΟΙΕΛΕ καλεί σε ριζικό διάλογο για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προτείνει ένα σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη το συνολικό προφίλ, τις δεξιότητες και τις επιθυμίες κάθε μαθητή, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους και όχι μονοπάτια προνομίων για λίγους.