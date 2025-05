Διεθνές Απολυτήριο IB: Πού και πότε κάνουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν τα μαθήματα

Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις εκπαιδευτικών για να διδάξουν στα μαθήματα του Διεθνούς Απολυτηρίου IB, όλες οι λεπτομέρειες.

Το Υπουργείο Παιδείας δρομολογεί τις διαδικασίες για το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate – IB DP) που θα τεθεί σε εφαρμογή σε επιλεγμένα δημόσια Λύκεια από το σχολικό έτος 2026-2027.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία μαθημάτων στα τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate – IB) κατά το σχολικό έτος 2026-2027 και για συμμετοχή στη σχετική επιμόρφωση. Ειδικότερα, καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος για το Δίπλωμα Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Diploma Programme – IB DP) στα δεκατρία (13) δημόσια Λύκεια του Παραρτήματος ΙΙ, στα οποία ιδρύονται από το σχολικό έτος 2026- 2027 Τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate – Ι.Β.) και για τη σχετική επιμόρφωσή τους.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, από την Πέμπτη 29-05- 2025 (και ώρα 13:00) έως και την Τετάρτη 18-06-2025 (και ώρα 13:00), ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://secondment.eservices.iep.edu.gr/home.

Τι είναι το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου IB

Πρόκειται για ένα διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τελικές εξετάσεις, το οποίο πραγματοποιείται στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και έχει ως στόχο να ενισχύσει τις ευκαιρίες μάθησης για τους/τις μαθητές/τριες και τις μαθήτριες, εστιάζοντας στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ερευνητικών δεξιοτήτων, αναστοχασμού και επικοινωνίας σε διεθνές περιβάλλον. Το πρόγραμμα παρέχει στους/στις μαθητές/τριες εργαλεία για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του οι μαθητές/τριες αποκτούν το Δίπλωμα του ΙΒ, το οποίο είναι ισότιμο με το ελληνικό Απολυτήριο.

Οι μαθητές του IB DP επιλέγουν ένα μάθημα από κάθε μία από τις ακόλουθες έξι θεματικές ομάδες Γλώσσα και λογοτεχνία (studies in language and literature), Δεύτερη ξένη γλώσσα (language acquisition), Άτομα και κοινωνίες (individuals and societies), Επιστήμες (sciences), Μαθηματικά (mathematics), Τέχνες (the arts) (ή ένα επιπλέον μάθημα από τις ομάδες A-E). Τα μαθήματα του ΙΒ DP μπορούν να διδαχθούν σε Ανώτερο Επίπεδο (Higher Level - HL) ή σε Βασικό Επίπεδο (Standard Level - SL). Τουλάχιστον τρία, και το πολύ τέσσερα, μαθήματα παρακολουθούνται από κάθε μαθητή/τρια σε επίπεδο HL (240 ώρες), ενώ τα υπόλοιπα σε επίπεδο SL (150 ώρες). Τα μαθήματα SL εξασφαλίζουν ότι οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, ενώ τα μαθήματα HL τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν σε τομείς που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.

Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης εδώ