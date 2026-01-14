Ο David Byrne θα εμφανιστεί ως headliner στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos 2026

Ο David Byrne, θρύλος των Talking Heads, κυκλοφόρησε μια διασκευή του «Drivers License» της Olivia Rodrigo, στο πλαίσιο του εορτασμού της πέμπτης επετείου του ιστορικού hit της νεαρής καλλιτέχνιδας.



Η Rodrigo, που το 2021 σε ηλικία μόλις 17 ετών κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 με το συγκεκριμένο τραγούδι, ανακοίνωσε μια σειρά διασκευών από καλλιτέχνες που θαυμάζει, ως «ζέσταμα» για την πέμπτη επέτειο του πρώτου άλμπουμ της, «Sour», τον Ιούνιο.

«Ο David δεν είναι τίποτα λιγότερο από θρύλος και έκλαψα όταν άκουσα τη δική του εκδοχή αυτού του τραγουδιού», έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια στα social media.



Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών δεν είναι τυχαία - πέρυσι είχαν ανέβει μαζί στη σκηνή του Governors Ball, όπου ερμήνευσαν το «Burning Down the House» των Talking Heads. Η ηχογράφηση αυτής της εμφάνισης θα κυκλοφορήσει μαζί με τη διασκευή του Byrne σε limited edition βινύλιο στις 3 Απριλίου.



Υπενθυμίζουμε πως ο David Byrne, ο οποίος κυκλοφόρησε πέρσι το εθιστικό Who Is The Sky? ετοιμάζεται να εμφανιστεί ως headliner στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos 2026. Μαζί του, θα εμφανιστούν οι φανταστικοί Nation of Language στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

Περισσότερες ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα. Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr | www.snf.org