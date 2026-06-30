Τέσσερις εκδηλώσεις θα πραγματοποιήσει η ΕΛΑΣ αύριο και μεθαύριο σε Βύρωνα, Τρίπολη, Καλαμαριά και Αμαλιάδα.

Την ανοικτή επικοινωνία με τους πολίτες συνεχίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μέσα από ένα πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.

Στις εκδηλώσεις «Τώρα Μιλάμε», πρωταγωνιστές είναι οι πολίτες της περιοχής που μιλούν, θέτουν το πλαίσιο για τα θέματα που τους απασχολούν και τα στελέχη της ΕΛΑΣ συζητούν μαζί τους.

Επόμενοι σταθμοί του «Τώρα Μιλάμε» είναι την 1η Ιουλίου στο Βύρωνα στις 20:00 στη «Βύρωνος Πολιτεία» (Κων/πόλεως 97), μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Νότιος Τομέας της Αθήνας, όπου ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης θα ακούσει τους πολίτες και θα συνομιλήσει μαζί τους. Την ίδια ημέρα στην Τρίπολη στις 19:30 στην Σκακιέρα, στα Κλωνατζίδικα, θα βρίσκεται η Εκπρόσωπος Τύπου της Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου μαζί με τον Τομεάρχη Δημόσιας Διοίκησης, Γρηγόρη Θεοδωράκη.

Στις 2 Ιουλίου στις 20:00, το «Τώρα Μιλάμε» συνεχίζει στην Αμαλιάδα, στο Θεατράκι Σκακιέρας, όπου θα είναι ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ, Διονύσης Τεμπονέρας μαζί με τον Αν. Τομεάρχη Υγείας, Γιώργο Μπουλμπασάκο. Την ίδια ημέρα στις 19:00, οι πολίτες της Καλαμαριάς διοργανώνουν το δικό τους «Τώρα Μιλάμε» στο Θεατράκι Remezzo με τους Νεκταρία Αγγελάκη, Αντώνη Ελευθεριάδη, Άρη Στυλιανού και Μίλτο Τόσκα.

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Η Κουφονικολάκου «αδειάζει» το κυβερνητικό success story της οικονομίας: «Η πραγματικότητα δεν είναι power point»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή την απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Π. Μαρινάκη στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, επανέρχεται με αιχμηρή τοποθέτηση, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο γύρω από την αποτίμηση της οικονομικής πολιτικής.

Στη δήλωσή της, η κα Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αντιδρά έντονα στην κριτική που ασκείται για την πορεία της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η δημόσια συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε επικοινωνιακές παρουσιάσεις, αλλά πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αγοραστική δύναμη των μισθών, με την εκπρόσωπο Τύπου ΕΛ.Α.Σ. να υποστηρίζει ότι οι ονομαστικές αυξήσεις δεν μεταφράζονται σε αντίστοιχη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως σημειώνει «Η απάντηση της ΕΛΑΣ στον απολογισμό της Νέας Δημοκρατίας, προκάλεσε προφανώς αναστάτωση στην κυβέρνηση. Μας δίνουν όμως τη λαμπρή ευκαιρία να επαναλάβουμε αυτό, που όλοι ξέρουν, αλλά η Νέα Δημοκρατία κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Εξηγήσαμε με στοιχεία πως: Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ίδιος με το 2018, η ανταγωνιστικότητα της χώρας χειροτέρεψε.Το εμπορικό έλλειμμα εκτοξεύθηκε, το υπερπλεόνασμα χτίστηκε πάνω στην ακρίβεια Το ονομαστικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε όπως και η φτώχεια.Η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε. Τα κόκκινα δάνεια μεταφέρθηκαν σε funds και servicers. Οι πλειστηριασμοί έγιναν μαζικό φαινόμενο. Οι μισθοί αυξήθηκαν στα χαρτιά και όχι στην τσέπη, λόγω της χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος…Μισθός, Αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, Στέγαση, Υγεία, Παιδεία, Διαφάνεια. Τι έχει να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια; Τίποτα καλό. Αλλά το προσπαθεί στα power point…»

{https://www.youtube.com/watch?v=tlPTwMkpiBU}