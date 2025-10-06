Η Μισέλ Φάιφερ για το πώς έγινε η «Ελβίρα» στο κλασικό αστυνομικό θρίλερ του Μπράιαν Ντε Πάλμα, Ο Σημαδεμένος με τον Αλ Πατσίνο.

Η ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΦΕΡ αποκαλύπτει τη γεμάτη... αίματα στιγμή που ο ΑΛ ΠΑΤΣΙΝΟ πείστηκε ότι ήταν ιδανική για τον ρόλο της Ελβίρα στην ταινία «Ο Σημαδεμένος» του 1983.



Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε πρόσφατα στο podcast SmartLess και θυμήθηκε την επεισοδιακή οντισιόν για την ταινία σε σκηνοθεσία Μπράιαν ντε Πάλμα. Εκεί αποκάλυψε ότι ενώ ο σκηνοθέτης την ήθελε για τον ρόλο, ο Πατσίνο αρχικά δεν ένιωθε το ίδιο.

«Ο Αλ θα το παραδεχτεί», είπε, «[αλλά] δεν με ήθελε πραγματικά για τον ρόλο». Η ηθοποιός διηγήθηκε πώς συνάντησε τον Ντε Πάλμα και τον υπεύθυνο κάστινγκ και πώς απέτυχε στην πρώτη της οντισιόν για την ταινία.



«Σε διάστημα δύο μηνών, απλώς χειροτέρευα όλο και περισσότερο, γιατί φοβόμουν, ώσπου στο τέλος ήμουν πολύ κακή», παραδέχτηκε. Επίσης, εξήγησε ότι «δεν κατηγορούσε» τον Πατσίνο για την αρχική του αντίδραση. Απλώς «ήμουν κακή [στον ρόλο]» είπε.«Και ο Μπράιαν τελικά έρχεται σε μένα και μου λέει: "Ξέρεις, κουκλίτσα, απλά δεν θα δουλέψει". Του απαντώ "Το ξέρω. Λυπάμαι". Επειδή ο Μπράιαν με ήθελε πολύ», εξήγησε.

«Όσο απογοητευμένη κι αν ήμουν», συνέχισε «ήμουν τόσο χαρούμενη που τελείωσε. Ωστόσο, περνάει τουλάχιστον ένας μήνας και μου τηλεφωνούν, θέλουν να με φέρουν ξανά για δοκιμαστικό. Οπότε εμφανίζομαι και ούτε καν με νοιάζει, γιατί ξέρω ότι δεν θα πάρω αυτόν τον ρόλο».

Αλλά προς έκπληξη της Φάιφερ, το δοκιμαστικό, το οποίο ήταν η «σκηνή στο εστιατόριο όπου εκρήγνυμαι στο τέλος», κατέληξε να είναι «η καλύτερη δουλειά μου στην ταινία». Μάλιστα ήταν ένα αιματηρό ατύχημα κατά τη διάρκεια της οντισιόν αυτό που τελικά της εξασφάλισε τον ρόλο.



Η ίδια θυμάται: «Σαρώνω το τραπέζι με τα πιάτα και τα ποτήρια σπάνε, τα πιάτα σπάνε, και λένε "cut". Υπάρχει αίμα παντού! Όλοι τρέχουν κοντά μου, για να δουν πού έχω κοπεί. Αλλά, δεν κόπηκα εγώ. Έκοψα τον Αλ! Κόπηκε στο δάχτυλο ή κάτι τέτοιο».

Σκέφτηκα, «Λοιπόν, πάει κι αυτή η οντισιόν». [Αλλά] στην πραγματικότητα νομίζω ότι εκείνη τη μέρα [ο Πατσίνο] είπε, «Ναι, ναι. Νομίζω, ναι, δεν είναι κακή», πρόσθεσε η Φάιφερ.