Η ιστορία πίσω από τη συνεργασία ζωής του Σταύρου Ξαρχάκου με τον γιο του στο τραγούδι «Ταξίδι για το Σάντα Φε».

Το «Ταξίδι για το Σάντα Φε» είναι ένα νέο, φρέσκο τραγούδι με έντονο ροκ χαρακτήρα το οποίο έρχεται να ενώσει διαφορετικές γενιές δημιουργών και μουσικών.



Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος, μαζί με τον μικρό γιο του, τον Σταύρο Ξαρχάκο Jr., σε μια ξεχωριστή συνεργασίας ζωής (επιτρέψτε μας να τη χαρακτηρίσουμε), σε στίχους Ρόζας Θεοτόκη.

Το τραγούδι ερμηνεύουν οι: Ηρώ Σαΐα και Μπάμπης Στόκας, υπό τους ήχους της ηλεκτρικής κιθάρας του ταλαντούχου Bob Κατσιώνη. Αφορμή για αυτή τη συνεργασία του κιθαρίστα με τον Ξαρχάκο, στάθηκε μια ροκ διασκευή που έκανε ο πρώτος στη μελωδία του «Ένα Πρωινό» του μαέστρου και η οποία όπως αποδείχτηκε άρεσε τόσο στον Ξαρχάκο, ώστε πρότεινε στον Κατσιώνη να παίξει κιθάρα στα νέα τραγούδια του.

Ο Κατσιώνης, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook για αυτή τη συνεργασία:

«Ολοι οι δρόμοι που διαλέγεις στη ζωή σου σε οδηγούν στο σημείο που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Δε ξέρεις ποτέ τι κρύβεται πίσω από κάθε στροφή οπότε πας με βάση το ένστικτο σου και έχεις πίστη στις δυνάμεις σου, όποιες και όσες και αν είναι αυτές.



Κάποια στιγμή αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας, την δική μου εκδοχή μιας υπέροχης και διαχρονικής μελωδίας. Το «Ένα Πρωινό» του μεγάλου Σταύρου Ξαρχάκου. Το βίντεο αυτό ταξίδεψε σε χιλιάδες κόσμο και έφτασε στον προορισμό του… τον ίδιο τον συνθέτη!



Λίγο καιρό μετά, χτυπάει το τηλέφωνο: «Ο Μαέστρος σε θέλει στο στούντιο να παίξεις κιθάρες.»



Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν: «Γιατί εμένα;Τι είδε;»



«Θέλει να κυκλοφορήσετε τη διασκευή μαζί και να παίξεις κιθάρα στα νέα του τραγούδια». ΣΟΚ.



Λίγες μέρες μετά βρέθηκα απέναντί του. Δύο πολύωρα σεσσιον στο στούντιο, ακούγοντας ιστορίες για τον Ελύτη, τον Γκάτσο και μια ολόκληρη εποχή που για εμάς μοιάζει σχεδόν μυθική. Και εγώ, ο χεβιμεταλας με τα μαλλιά κ την κιθάρα του, στη μέση. Δεν θα πω πολλά για αυτές τις στιγμές.



Τις κρατάω για μένα Αλλά ένα πράγμα κατάλαβα:



Αυτό που κάνεις, αν είναι ΑΛΗΘΙΝΟ, θα φτάσει εκεί που πρέπει. Ακόμα κι αν κάποιοι το προσπεράσουν. Ακόμα κι αν κάποιοι το δουν στραβά.



Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι αυτής της συνεργασίας, σε ερμηνεία των Μπάμπη Στόκα & Ηρώς Σαΐα (link στα σχόλια). Είναι ίσως το πιο «άμεσο» και προσβάσιμο κομμάτι αυτής της δουλειάς, τα υπόλοιπα κινούνται σε πιο έντονες και προσωπικές κατευθύνσεις, οπότε ανυπομονώ να τα ακούσετε στην πορεία.



Και ναι… η αναφορά στη συνεργασία μας στο δελτίο τύπου ήταν από αυτές τις στιγμές που σε κάνουν να σταματάς για λίγο να συνειδητοποιήσεις τι διαβάζεις.



Μαέστρο, σε ευχαριστώ για την τιμή αυτή.



Σε όλους εσάς που παρακολουθείτε και στηρίζετε την πορεία μου έχω να πω ότι σύντομα θα μπορώ να σας ανακοινώσω και κάτι άλλο, κάτι που μάλλον θα αποτελέσει την σημαντικότερη στιγμή της ζωής/καλλιτεχνικής μου πορείας.

Ευχαριστώ για το χρόνο σας».

Η ενορχήστρωση αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής δημιουργίας. Οι ιδέες του Σταύρου Ξαρχάκου, του Νεοκλή Νεοφυτίδη και της Ηρούς Σαΐα διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερο ηχητικό τοπίο: το τοπίο του «Σάντα Φε».

Έναν εξωτικό, ιδανικό τόπο – μια ιδέα προορισμού που ο καθένας μπορεί να φανταστεί διαφορετικά, έναν προσωπικό προορισμό ελευθερίας και ονείρου.

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι

Η γέννηση του «Ταξιδιού για το Σάντα Φε» έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Η μουσική του τραγουδιού αποτελεί τη συνάντηση δύο μελωδιών: μιας μελωδίας του Σταύρου Ξαρχάκου στο κουπλέ και μιας μελωδίας του γιου του στο ρεφρέν.



Ένα απόγευμα, η Ηρώ Σαΐα έβαλε στον Νεοκλή Νεοφυτίδη να ακούσει μια παλιά μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου από τον δίσκο «Μοναστηράκι και Τετράγωνο», το μουσικό κομμάτι «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα».



Ακούγοντάς το, θυμήθηκε ότι ο γιος τους είχε πρόσφατα συνθέσει μια δική του μικρή μελωδία. Μαζί με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη –που είναι και δάσκαλος πιάνου των παιδιών και γνώριζε ήδη τη μικρή αυτή σύνθεση– ένωσαν τις δύο μελωδίες και έτσι γεννήθηκε ένας ολοκληρωμένος μουσικός πυρήνας για ένα νέο τραγούδι.



Από εκεί και πέρα, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους.



Η νέα στιχουργός Ρόζα Θεοτόκη έντυσε τη μουσική με στίχους, ενώ ο Μπάμπης Στόκας και η Ηρώ Σαΐα έδωσαν τη φωνή και την ερμηνεία τους σε αυτό το ξεχωριστό μουσικό ταξίδι.



Το «Ταξίδι για το Σάντα Φε» είναι ένα τραγούδι που γεννήθηκε από τη συνάντηση ιδεών, γενεών και μουσικών κόσμων – ένα ταξίδι δημιουργίας που καταλήγει σε έναν τόπο φανταστικό αλλά βαθιά ανθρώπινο: τον τόπο που ο καθένας μας ονομάζει «Σάντα Φε».

{https://youtu.be/l-YVUKoX_So?si=hHGQfnPE4eddyiid}

Στίχοι

Απόψε θα ´ρθω να σε πάρω

Ταξίδι για το Σάντα Φε

Βάλε τα κόκκινα γοβάκια

Και το φουστάνι το λαμέ

Απόψε η νύχτα είναι δικιά μας

Ειν ´ ανοιχτοί οι ουρανοί

Πες μου το «ναι»

Είμαι ο ταύρος

κι είσαι το κόκκινο πανί

Φιλιά και ξεβαμμένα χείλια

Στο στόμα σου γλιστράω

Χανόμαστε μαζί

Παίξε του έρωτα τη μπίλια

Κι αν χάσεις σου χαρίζω

Τον κόσμο μέχρι το πρωί

Ολα τα δίνω τα γκρεμίζω

μόνο για να ´μαστε μαζί

Στην άμμο κάνε με δικιά σου

Ώσπου να έρθει το πρωί

Τι είχα , τι ήμουν , τι ζητούσα

Ζωή είναι μόνο το παρόν

Φτιάξε βαλίτσες , πες αντίο

Τέρμα το θέατρο σκιών

Φιλιά και ξεβαμμένα χείλια

Στο σώμα σου γλιστράω

Χανόμαστε μαζί

Παίξε του έρωτα τη μπίλια

Κι αν χάσεις σου χαρίζω

Τον κόσμο μέχρι το πρωί