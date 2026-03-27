Γιώργος Χατζιδάκις και Panik σύντομο θα κυκλοφορήσουν ανέκδοτο έργο του Μάνου Χατζιδάκι.

Ένα ακυκλοφόρητο έργο του Μάνου Χατζιδάκι πρόκειται σύντομα να φτάσει στα αυτιά του κοινού, 32 χρόνια μετά το θάνατο του σπουδαίου δημιουργού.



Την αποκάλυψη έκανε ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, μέσω ανάρτησης στο Instagram, την Πέμπτη 26 Μαρτίου, ο οποίος συναντήθηκε με τον Γιώργο Χατζιδάκι, γιο και κληρονόμο που μεγάλου μας δημιουργού.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε ο Γιώργος Αρσενάκος, τους βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιασμένοι στο φακό, έχοντας σε πρώτο πλάνο μια κορνίζα με τη φωτογραφία του Μάνου Χατζιδάκι.



«Μαζί με τον Γιώργο Χατζιδάκι, στον κόσμο του Μάνου Χατζιδάκι — του σημαντικότερου Έλληνα συνθέτη που έδωσε παγκόσμια φωνή στη μουσική μας. Η δημιουργική και επιτυχημένη συνεργασία μας συνεχίζεται με την έκδοση ενός ακυκλοφόρητου έργου. Δεν είναι απλώς μια μουσική έκδοση είναι η παρουσίαση ενός ανέκδοτου έργου “που πρέπει να υπάρχει“», έγραψε ο Γιώργος Αρσενάκος, στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία τους.



