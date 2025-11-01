Μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την ιστορική αναμέτρηση.

Σαν σήμερα, 1 Νοεμβρίου 1946, διεξήχθη ο πρώτος αγώνας στην Ιστορία του ΝΒΑ.

Αναλυτικά μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την ιστορική αναμέτρηση:

Ο πρώτος αγώνας κανονικής περιόδου του ΝΒΑ διεξήχθη την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου του 1946 και ήταν μεταξύ των Νιου Γιορκ Νικς και των Τορόντο Χάσκις, στο Maple Leaf Gardens του Τορόντο.

Οι Νικς πήραν τη νίκη με 68-66, ενώπιον 7.090 θεατών.

Ο αγώνας των Νικς εναντίον των Χάσκις ήταν ο μόνος που διεξήχθη την 1η Νοεμβρίου 1946. Την επόμενη μέρα, άλλες επτά ομάδες έδωσαν τις πρώτες τους αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα των 11 ομάδων.

H αναμέτρηση είχε διάρκεια 48 λεπτών με τέσσερις περιόδους των 12 λεπτών - όπως και σήμερα. Δεν υπήρχε περιορισμός χρόνου (Τα 24΄΄ εισήχθησαν τη σεζόν 1954-55).

Μια προσφορά επέτρεπε σε οποιονδήποτε φίλαθλο ήταν ψηλότερος από τον σέντερ των Χάσκις Τζορτζ Νόστραντ να εισέλθει δωρεάν. Οι τιμές των εισιτηρίων, όπως διαφημίζονται στο διαφημιστικό υλικό, κυμαίνονταν από 75 σεντς έως 2,50 δολάρια.

O Όσι Σέκτμαν της Νέας Υόρκης σημείωσε το πρώτο καλάθι στην ιστορία του NBA, με λέι απ.

Αυτός ήταν ο πρώτος από τους 5.865 αγώνες της κανονικής περιόδου των Νικς (περιλαμβάνει τον επερχόμενο αγώνα τους στις 30 Οκτωβρίου). Είναι ένα από τα τρία franchise που συμμετέχουν σε κάθε σεζόν του NBA, μαζί με τους Μπόστον Σέλτικς και τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (που άρχισαν τη θητεία τους στο NBA ως Φιλαδέλφεια Ουόριορς).

Ο Εντ Σαντόφσκι, ο οποίος διετέλεσε πρώτος προπονητής και παίκτης για το Τορόντο, σημείωσε 18 πόντους στον αγώνα. Ο Σαντόφσκι ήταν ένας από τους πρώτους που ξεχώρισαν στο ΝΒΑ: ισοφάρισε στην τέταρτη θέση στο σκοράρισμα στην πρώτη σεζόν του πρωταθλήματος (1946-47) και επιλέχθηκε στην κορυφαία ομάδα του NBA τη δεύτερη (1947-48).

Ο Χανκ Μπιασάτι, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιταλία και μεγάλωσε στον Καναδά, έγινε ο πρώτος διεθνής παίκτης που έπαιξε σε αγώνα NBA με την εμφάνισή του στους Χάσκις. Ήταν ένας από τους πέντε διεθνείς παίκτες στα βασικά ρόστερ για τη σεζόν 1946-47. Ο Μπιασάτι ήταν επίσης πίτσερ στη Μέιτζορ Λιγκ Μπέιζμπολ.

Το ρόστερ του Τορόντο περιελάμβανε τα αδέρφια, τον Μπομπ και τον Ντικ Φιτζέραλντ.

Ο Πατ Κένεντι υπηρέτησε ως ένας από τους διαιτητές στον εναρκτήριο αγώνα. Ο Κένεντι ήταν ο πρώτος διαιτητής που εισήχθη στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Οι Νικς ολοκλήρωσαν την πρώτη σεζόν του ΝΒΑ με ρεκόρ 33-27 και προκρίθηκαν στα πλέι οφ με την τρίτη καλύτερη βαθμολογία στην Ανατολική Περιφέρεια. Στα πλέι οφ, οι Νικς νίκησαν τους Κλίβελαντ Ρέμπελς στον πρώτο γύρο προτού χάσουν από τους μετέπειτα πρωταθλητές του ΝΒΑ Φιλαδέλφεια Ουόριορς στους ημιτελικούς.

Οι Χάσκις ολοκλήρωσαν την πρώτη σεζόν του ΝΒΑ με ρεκόρ 22-38 και δεν προκρίθηκαν στα πλέι οφ. Αυτή ήταν η μοναδική τους σεζόν στο ΝΒΑ.