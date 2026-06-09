Η πρότασ-μαμούθ του Κατάρ στον Κέντρικ Ναν αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ.

Σε μία πρωτόγνωρη οικονομική υπέρβαση για τα δεδομένα του μπάσκετ προχωράει το Κατάρ, καθώς η ομοσπονδία της χώρας κατέθεσε πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ στον Κέντρικ Ναν για να πάρει τη θέση του «νατουραλιζέ».

Το Κατάρ διοργανώνει το Μουντομπάσκετ του 2027 και φιλοδοξεί να φτιάξει μία αξιοπρεπή ομάδα, καταθέτωντας την πρόταση - χρυσάφι στον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το Κατάρ έκανε πρόταση στον Ναν 5ετους διάρκειας έναντι 10 εκατ. ευρώ προκειμένου να αγωνιστεί τα επόμενα χρόνια με την εθνική.

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Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα. Ο Ναν έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για άλλα δύο χρόνια, με τον Αμερικανό να ετοιμάζεται να αποκτήσει και δεύτερη ομάδα.

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Το Μουντομπάσκετ 2027 στο Κατάρ θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.