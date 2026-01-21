Το καρφί Κόκκαλη όταν έλαβε μήνυμα από το 112.

Αναστάτωση προκλήθηκε στην αίθουσα της Βουλής στις 10:00 ακριβώς όταν ήχησε μαζικά στα κινητά των βουλευτών, το μήνυμα της πολιτικής προστασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική.

Ο Βασίλης Κόκκαλης που ήταν στο βήμα, εξέλαβε το ηχητικό, ως μήνυμα για να αποχωρήσει η κυβέρνηση γιατί κάνει ζημιά στον τόπο.

Έτσι άδραξε την ευκαιρία και έριξε το «καρφί» του λέγοντας απευθυνόμενος στα έδρανα της ΝΔ: «Μάλλον για εσάς είναι. Ήρθε η ώρα να φύγετε, δεν πάει άλλο κάνετε ζημιά».

Οι περισσότεροι από τους βουλευτές ξέσπασαν σε γέλια, ενώ το μήνυμα συνέχισε να ηχεί με τον Θανάση Μπούρα που προεδρεύει της συνεδρίασης να αναρωτιέται, «τι γίνεται ρε παιδιά;».