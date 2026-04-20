Η Μάρω Κοντού βρέθηκε στην πρεμιέρα της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα». Ένα σύντομο απόσπασμα προβλήθηκε στο «Buongiorno».

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου, η εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη, «Πάμε μια βόλτα» στο Mega, με πρώτη καλεσμένη τη Μάρω Κοντού.

Η ηθοποιός, περιπλανήθηκε στα μέρη που μεγάλωσε και μίλησε στη δημοσιογράφο για τη ζωή της, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές των όσων έχει ζήσει.

Το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», προβλήθηκε ένα σύντομο απόσπασμα της πρεμιέρας, κατά τη διάρκεια του οποίου η ηθοποιός αναφέρθηκε στη μητέρα της.

Όπως εξήγησε η ίδια δεν είχε γνωρίσει τον πατέρα της καθώς έφυγε από τη ζωή όταν η μητέρα της ήταν μόλις 25 ετών, η οποία κλίθηκε να μεγαλώσει μόνη της δύο μικρά παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, η ηθοποιός εξήγησε ότι η μητέρα της ερωτεύτηκε και ξανά παντρεύτηκε τον άνδρα που συνάντησε στο νεκροταφείο, ωστόσο και εκείνος έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Η γνωριμία τους ωστόσο είχε γίνει νωρίτερα, πριν ακόμη η μητέρα της παντρευτεί τον πατέρα της: «Εγώ δεν γνώρισα πατέρα. Η μητέρα μου έμεινε 25 ετών χήρα με δύο παιδιά. Ξανά παντρεύτηκε. Θα ήταν 29 – 30, κάπου εκεί. Και παντρεύτηκε ένα παλικάρι… Της μητέρας μου είχε ωραίο σενάριο. Εκείνο το παλικάρι, την ήθελε την ίδια εποχή που την ήθελε και ο πατέρας μου και τσακωνόντουσαν. Γείτονες ήταν. Έτυχε να πάρει τον Ανδρέα Κοντό και όχι το Νίκο Δήμου», εξιστόρησε αρχικά η Μάρω Κοντού.

Και συνέχισε: «Ο Νίκος Δήμου την ξαναβρήκε… τυχαία στο νεκροταφείο. Σενάριο! Ήταν ναυτικός ο δεύτερος και σε ένα ταξίδι πέθανε ο πατέρας του. Όταν έπιασε Πειραιά πήγε στο νεκροταφείο του Πειραιά. Εκεί ήταν και ο μπαμπάς μου, η μαμά εκείνη την ώρα έπλενε και έβαζε λουλούδια… με μαύρα. Διαβάζει εκείνος «Ανδρέας Κοντός» και της λέει: «Με συγχωρείται, ο Ανδρέας Κοντός που έμενε εκεί και εκεί και εγώ έμενα εκεί», ναι του λέει η μητέρα μου, και της λέει: «Εσείς ποια είστε;», η γυναίκα του λέει και της ρωτά: «Εσείς είστε το μικρό το κοριτσάκι που ήθελα και σε πήρε ο Ανδρέας; Πάμε να πιούμε έναν καφέ…». Ο καφές έγινε, που μένεις και σε λίγο καιρό τη ζητάει από τον παππού και την γιαγιά…».

Κλείνοντας, η Μάρω Κοντού, εστίασε στον τραγικό τρόπο με τον οποίο η μητέρα της έχασε και τον δεύτερο σύζυγό της, μένοντας για δεύτερη φορά χήρα: «Σε ένα ταξίδι, στην απελευθέρωση το βομβάρδισαν το πλοίο οι Γερμανοί γιατί νόμιζαν ότι μετέφερε πολεμοφόδια. Και ξανά χήρεψε».

