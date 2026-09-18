Οι δημόσιες ευχές της Καλομοίρας στον σύζυγό της. Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η τρυφερή εξομολόγηση για τα γενέθλιά του.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media η Καλομοίρα, και με αφορμή τα γενέθλια του συζύγου της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές οικογενειακές φωτογραφίες και ορισμένες από τις σκέψεις της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, θέλησε να χαρίσει στον Γιώργο Μπούσαλη τις ευχές της, δηλώνοντας ευγνώμων που τον έχει στη ζωή της, τόσο η ίδια, όσο και τα παιδιά τους.

Μέσα από το συνοδευτικό κείμενο της δημοσίευσης που έκανε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, τον χαρακτήρισε ως έναν «υπέροχο σύζυγο και πατέρα», με τις φωτογραφίες να αποτυπώνουν μερικές από τις πιο ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές τους.

«Χρόνια πολλά @georgeboosalis! Σε αγαπάμε πολύ και είμαστε ευγνώμων που για όσα κάνεις για την οικογένειά μας. Είσαι ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας και είμαστε πραγματικά ευλογημένοι που σε έχουμε στη ζωή μας».

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Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το ζευγάρι πέρασε μεγάλο μέρος των διακοπών τους στην Ελλάδα, ταξιδεύοντας στην Κεφαλονιά και την Μύκονο, από όπου η Καλομοίρα μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα.

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