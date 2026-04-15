Ο διαγωνισμός EPSO/AD/427/26 αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις για όσους επιθυμούν να εργαστούν στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η ενότητα του αριθμητικού συλλογισμού είναι συχνά εκείνη που δοκιμάζει περισσότερο τους υποψηφίους.

Σε αυτό το άρθρο αναλύουμε λεπτομερώς τα πέντε επίσημα παραδείγματα που έχει δημοσιεύσει η EPSΟ, προκειμένου να αποκτήσετε σαφή εικόνα του τι σας περιμένει.

Κάθε ερώτηση βασίζεται σε πίνακες ή γραφήματα και απαιτεί γρήγορη ανάλυση δεδομένων και ακρίβεια στους υπολογισμούς και όλα αυτά μέσα σε μόλις 80 δευτερόλεπτά ανά ερώτηση.

Διαβάστε προσεκτικά κάθε λύση, επαληθεύσετε τους υπολογισμούς σας και διαπιστώστε πού χρειάζεστε περισσότερη εξάσκηση πριν από την ημέρα εξέτασης του διαγωνισμού.

Ερώτηση 1η

Ποια είναι η έκταση (σε χμ2) της Βορείου και της Νοτίου Αμερικής μαζί;

Α. 42.015.000

Β. 42.075.000

Γ. 42.135.000

Δ. 42.195.000

Ε. 42.255.000

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Από τον πίνακα στην στήλη «έκταση (σε χμ2)» και προσθέτουμε τις δύο τιμές που αντιστοιχούν σε Βόρειο και Νότιο Αμερική και συγκεκριμένα: 24.256.000 + 17.819.000 = 42.075.000 που αντιστοιχεί στην επιλογή Β.

Ερώτηση 2η

Το 2000, ποιος ήταν ο λόγος του ΑΕΠ της Ολλανδίας προς το ΑΕΠ της Φινλανδίας;

Α. 1:3

Β. 2:3

Γ. 3:2

Δ. 3:1

Ε. Τίποτε από τα παραπάνω

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Για να βρούμε τον λόγο των ΑΕΠ Ολλανδίας και Φινλανδίας, χρησιμοποιούμε τον τύπο: ΑΕΠ = Δαπάνες / Ποσοστό %. Για Ολλανδία είναι: 6.075/1,82%=333.791 περίπου. Για Φινλανδία είναι: 3.725/3,34%=114.969 περίπου. Κατόπιν, διαιρούμε τα δύο ΑΕΠ: 333.791/114.969=2,90. Οπότε, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δ.

Ερώτηση 3η

Το 2000, ποιος ήταν κατά προσέγγιση ο λόγος του ΑΕΠ της Γερμανίας προς το ΑΕΠ της Γαλλίας;

Α. 1:3

Β. 2:3

Γ. 3:2

Δ. 3:1

Ε. Τίποτα από τα παραπάνω;

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Για να βρούμε τον λόγο των ΑΕΠ Γερμανίας και Γαλλίας, χρησιμοποιούμε όπως παραπάνω τον τύπο: ΑΕΠ = Δαπάνες/Ποσοστό %. Για Γερμανία είναι: 41.100/2,45%=1.677.551 περίπου. Για Γαλλία είναι: 24.075/2,15%=1.119.767 περίπου. Κατόπιν, διαιρούμε τα δύο ΑΕΠ: 1.677.551/1.119.767=1,5 περίπου. Οπότε, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Ερώτηση 4η

Εάν το γερμανικό ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση κατά 2% από το 2000 έως το 2003, κατά τι ποσοστό αυξήθηκαν οι δημόσιες δαπάνες για έρευνα & ανάπτυξη κατά την εν λόγω περίοδο;

Α. 1,35%

Β. 2,20%

Γ. 3,25%

Δ. 4,25%

Ε. Τίποτε από τα παραπάνω

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Αρχικά, υπολογίζουμε τις δημόσιες δαπάνες για το 2000: 41.100 Χ 0,314 = 12.905,4 εκατομμύρια ευρώ. Μετά βρίσκουμε το νέο ΑΕΠ για το 2003: 1.677.551 (από την προηγούμενη ερώτηση) Χ 1,02 = 1.711.102 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Μετά υπολογίζουμε τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για το 2003 για να υπολογίσουμε στη συνέχεια τις γερμανικές δημόσιες δαπάνες για το 2003: (1,02 Χ ΑΕΠ 2000) Χ 2,52%=43.120 εκατομμύρια ευρώ. Οι γερμανικές δημόσιες δαπάνες για το 2003 είναι: 43.120 Χ 0,312 = 13.453,4 εκατομμύρια ευρώ. Για να βρούμε τέλος τη ποσοστιαία μεταβολή συγκρίνουμε τις δημόσιες δαπάνες 2003 με του 2000: (13.453,4-12.905,4)/12.905,4=0,04246. Οπότε, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δ.

Ερώτηση 5η

Εάν το βέλγικο ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση κατά 3% από το 2000 έως το 2003, κατά τι ποσοστό αυξήθηκαν οι δημόσιες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη κατά την εν λόγω περίοδο;

Α. 1,11%

Β. 1,21%

Γ. 1,31%

Δ. 1,41%

Ε. Τίποτε από τα παραπάνω

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Για το Βέλγιο κάνουμε τον ίδιο υπολογισμό όπως παραπάνω. Οι δημόσιες δαπάνες για το 2000 είναι: 3.900 Χ 22,9% = 893,1 εκατομμύρια ευρώ. Για να υπολογίσουμε τις δημόσιες δαπάνες για το 2003 κάνουμε τους εξής υπολογισμούς: α) ΑΕΠ 2000: 3.900 / 1,97% = 197.970 περίπου, β) νέο ΑΕΠ (αύξηση 3%): 197.970 Χ 1,03 = 203.909 περίπου, γ) συνολικές δαπάνες 2003 (1,89% του ΑΕΠ): 203.909 Χ 1,89% = 3.854 περίπου, δ) βελγικές δημόσιες δαπάνες 2003 (23,5% των συνολικών): 3.854 Χ 23,5% = 905,7 περίπου. Τέλος βρίσκουμε τη ποσοστιαία αύξηση: (905,7-893,1)/893,1=1,41% περίπου. Οπότε, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δ.



