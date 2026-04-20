Προετοιμαστείτε με ερωτήσεις στα ελληνικά για τη δοκιμασία των ψηφιακών δεξιοτήτων με 25 ερωτήσεις ανά θεματική ενότητα, με στόχο την πλήρη εξοικείωση του υποψηφίου με τα σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται να διαθέτει.

Η δοκιμασία ψηφιακών δεξιοτήτων έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την ψηφιακή παιδεία και τις πρακτικές γνώσεις των υποψηφίων, σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης. Η δοκιμασία αυτή μπορεί να καλύπτει τους ακόλουθους πέντε τομείς:

Γνώση πληροφοριών και δεδομένων

Επικοινωνία και συνεργασία

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

Ασφάλεια

Επίλυση προβλημάτων

Οι παρακάτω πέντε (5) ερωτήσεις χρησιμοποιούνται από την EPSO για καθαρά επεξηγηματικούς σκοπούς. Δεν προορίζονται για την προετοιμασία των υποψηφίων με στόχο την επιτυχία στις διαδικασίες επιλογής.

Ερώτηση 1η

Γνώση πληροφοριών και δεδομένων: Πώς ονομάζεται το λογισμικό που απαιτείται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο;

Α. Modem

Β. Explorer

Γ. Browser

Δ. Communicator

Ερώτηση 2η

Επικοινωνία και συνεργασία: Πώς μπορώ να μεταφέρω αυτόματα όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνω από μια συγκεκριμένη διεύθυνση σε έναν συγκεκριμένο φάκελο;

Α. χρησιμοποιώντας ένα κανόνα

Β. χρησιμοποιώντας μια ειδοποίηση

Γ. χρησιμοποιώντας ένα γρήγορο βήμα

Δ. χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP

Ερώτηση 3η

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου: Ποια επέκταση αρχείου δεν αντιστοιχεί σε αρχείο εικόνας;

Α. PNG

B. BMP

Γ. PST

Δ. JPEG

Ερώτηση 4η

Ασφάλεια: Ποιος είναι ο σκοπός ενός τείχους προστασίας;

Α. να αποκλείει τις διαφημίσεις στις ιστοσελίδες

Β. να ελέγχει τις λήψεις μέσω σάρωσης αρχείων

Γ. να εξαλείφει ιούς

Δ. να προστατεύει έναν υπολογιστή από ανεπιθύμητες επικοινωνίες

Ερώτηση 5η

Επίλυση προβλημάτων: Αν χρησιμοποιώ το smartphone μου στον δρόμο, ποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες μου επιτρέπουν να συνδεθώ στο διαδίκτυο;

Α. Bluetooth Low Energy

B. 2g, 3g, 4g, 5g

Γ. Cloud computing

Δ. PSP (Peer to peer)

Απαντήσεις:

1.Γ (το λογισμικό που απαιτείται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την προβολή ιστοσελίδων ονομάζεται περιηγητής ιστού ή φυλλομετρητής ή αλλιώς web browser)

2.A (η αυτόματη μεταφορά μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από συγκεκριμένο αποστολέα σε φάκελο γίνεται μέσω της δημιουργίας φίλτρων στο Gmail ή κανόνων στο Outlook)

3.Γ (η επέκταση PST Personal Storage Table είναι ένας τύπος αρχείου που χρησιμοποιείται από το Outlook και άλλες εφαρμογές της Microsoft για την αποθήκευση αντιγράφων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερολογιακών γεγονότων, επαφών, εργασιών και άλλων στοιχείων)

4.Δ (ο βασικός σκοπός ενός τείχους προστασίας είναι να λειτουργεί ως φράγμα ασφαλείας μεταξύ ενός έμπιστου δικτύου (π.χ. του οικιακού ή εταιρικού σας δικτύου) και ενός μη έμπιστου δικτύου όπως το διαδίκτυο)

5.B (για τη σύνδεση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας smartphone στο δρόμο, οι βασικές τεχνολογίες που επιτρέπουν αυτή τη σύνδεση είναι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 2g, 3g, 4g, 5g, τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi και τα φορητά σημεία πρόσβασης)

Ωστόσο το παρακάτω πακέτο εικοσιπέντε (25) ερωτήσεων, θα βοηθήσει τους εν δυνάμει υποψηφίους να κατανοήσουν καλύτερα το είδος των ερωτήσεων που ενδέχεται να τεθούν σε ένα τεστ στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής του EPSO.

Γνώση πληροφοριών και δεδομένων

Ερώτηση 1η

Ποιος είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης μιας διαδικτυακής πηγής;

Α. Να έχει ελκυστική σχεδίαση

Β. Να εμφανίζεται πρώτη στα αποτελέσματα αναζήτησης

Γ. Να αναφέρει συγγραφέα και τεκμηριωμένες πηγές

Δ. Να έχει πολλές διαφημίσεις

Ερώτηση 2η

Ποιος τελεστής αναζήτησης βοηθά στον εντοπισμό ακριβούς φράσης;

Α. – (παύλα)

Β. “” (εισαγωγικά)

Γ. OR

Δ. AND

Ερώτηση 3η

Τι υποδηλώνει ένα αρχείο τύπου .csv;

Α. Παρουσίαση

Β. Συμπιεσμένο αρχείο

Γ. Δομημένα δεδομένα σε μορφή πίνακα

Δ. Εκτελέσιμο πρόγραμμα

Ερώτηση 4η

Ποια πρακτική ενισχύει την ακρίβεια στην ανάλυση δεδομένων;

Α. Χρήση μόνο μίας πηγής

Β. Διασταύρωση δεδομένων από πολλαπλές πηγές

Γ. Χρήση παλαιών δεδομένων

Δ. Παράλειψη ελέγχου σφαλμάτων

Ερώτηση 5η

Ποιο είναι το πρώτο βήμα πριν τη δημιουργία γραφήματος;

Α. Επιλογή χρώματος

Β. Εκτύπωση δεδομένων

Γ. Καθαρισμός και έλεγχος δεδομένων

Δ. Αποθήκευση αρχείου

Απαντήσεις:

1.Γ (η αξιοπιστία μιας πηγής αυξάνεται όταν υπάρχει σαφής συγγραφέας και τεκμηριωμένες αναφορές)

2.Β (τα εισαγωγικά σε μηχανές αναζήτησης εμφανίζουν αποτελέσματα με την ακριβή φράση)

3.Γ (το αρχείο CSV αποθηκεύει δεδομένα σε μορφή γραμμών και στηλών που διαχωρίζονται με κόμματα)

4.Β (η σύγκριση πληροφοριών από περισσότερες πηγές αυξάνει την αξιοπιστία των δεδομένων)

5.Γ (πριν δημιουργηθεί γράφημα πρέπει να ελεγχθεί ότι τα δεδομένα είναι σωστά και πλήρη)

Επικοινωνία και συνεργασία

Ερώτηση 6η

Ποια είναι η πιο ασφαλής πρακτική κατά τη χρήση κοινόχρηστου εγγράφου;

Α. Διαγραφή σχολίων

Β. Παρακολούθηση δικαιωμάτων μόνο σε συγκεκριμένα άτομα

Γ. Αποστολή κωδικού μέσω δημόσιας ανάρτησης

Δ. Απενεργοποίηση ιστορικού αλλαγών

Ερώτηση 7η

Τι εξυπηρετεί η λειτουργία «Track Changes»;

Α. Διαγραφή σχολίων

Β. Παρακολούθηση τροποποιήσεων σε έγγραφο

Γ. Συμπίεση αρχείου

Δ. Κρυπτογράφηση εγγράφου

Ερώτηση 8η

Πότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί εργαλείο τηλεδιάσκεψης αντί email;

Α. Για απλή αποστολή αρχείου

Β. Για άμεση συζήτηση και λήψη απόφασης σε ομάδα

Γ. Για αρχειοθέτηση εγγράφων

Δ. Για αποθήκευση δεδομένων

Ερώτηση 9η

Ποια πρακτική ενισχύει την επαγγελματική ψηφιακή επικοινωνία;

Α. Χρήση κεφαλαίων σε όλο το μήνυμα

Β. Ασαφής τίτλος θέματος

Γ. Σαφές και σύντομο θέμα (subject)

Δ. Χρήση ανεπίσημων εκφράσεων

Ερώτηση 10η

Τι σημαίνει «version control»;

Α. Έλεγχος ταχύτητας ίντερνετ

Β. Διαχείριση διαφορετικών εκδόσεων αρχείου

Γ. Προστασία από ιούς

Δ. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Απαντήσεις:

6.Β (ο περιορισμός πρόσβασης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών)

7.Β (η λειτουργία track changes εμφανίζει ποιος έκανε αλλαγές και ποιες ήταν αυτές)

8.Β (η τηλεδιάσκεψη επιτρέπει άμεση επικοινωνία και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο)

9.Γ (ένα σαφές θέμα βοηθά τον παραλήπτη να κατανοήσει γρήγορα το περιεχόμενο του email)

10.Β (το version control επιτρέπει την παρακολούθηση και διαχείριση πολλαπλών εκδόσεων ενός αρχείου)

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

Ερώτηση 11η

Ποια μορφή αρχείου είναι καταλληλότερη για τελικό επαγγελματικό έγγραφο προς αποστολή;

Α. .txt

Β. .pdf

Γ. .psd

Δ. .raw

Ερώτηση 12η

Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα (copyright);

Α. Ελεύθερη χρήση κάθε περιεχομένου

Β. Νομική προστασία του δημιουργού περιεχομένου

Γ. Τεχνική συμπίεσης εικόνων

Δ. Τύπος άδειας λογισμικού

Ερώτηση 13η

Ποια άδεια επιτρέπει χρήση περιεχομένου με συγκεκριμένους όρους;

Α. Malware license

B. Creative Commons

Γ. Firewall license

Δ. SMTP license

Ερώτηση 14η

Ποιο είναι βασικό στοιχείο προσβάσιμου ψηφιακού περιεχομένου;

Α. Χρήση μικρής γραμματοσειράς

Β. Χρήση εναλλακτικού κειμένου (alt text) σε εικόνες

Γ. Υπερβολικά έντονα χρώματα

Δ. Απουσία επικεφαλίδων

Ερώτηση 15η

Τι επιτυγχάνει η συμπίεση αρχείων;

Α. Αυξάνει την ανάλυση

Β. Μειώνει το μέγεθος αρχείου

Γ. Διαγράφει δεδομένα

Δ. Κρυπτογραφεί το αρχείο

Απαντήσεις:

11.Β (η μορφή pdf διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου σε όλες τις συσκευές)

12.Β (τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν το έργο ενός δημιουργού από μη εξουσιοδοτημένη χρήση)

13.Β (οι άδειες creative commons επιτρέπουν χρήση περιεχομένου με συγκεκριμένους όρους)

14.Β (το alt text βοηθά άτομα με αναπηρίες και εργαλεία ανάγνωσης οθόνης να κατανοούν εικόνες)

15.Β (η συμπίεση αρχείων μειώνει τον χώρο αποθήκευσης και διευκολύνει τη μεταφορά)

Ασφάλεια

Ερώτηση 16η

Ποιο είναι χαρακτηριστικό ισχυρού κωδικού πρόσβασης;

Α. Ημερομηνία γέννησης

Β. 12345678

Γ. Συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων

Δ. Το όνομα χρήστη

Ερώτηση 17η

Τι είναι έλεγχος δύο παραγόντων (2FA);

Α. Χρήση δύο email

Β. Επιβεβαίωση ταυτότητας με δεύτερο μέσο επαλήθευσης

Γ. Διπλή αποθήκευση αρχείου

Δ. Διπλή εκτύπωση

Ερώτηση 18η

Τι είναι το ransomware;

Α. Πρόγραμμα παρουσίασης

Β. Κακόβουλο λογισμικό που ζητά λύτρα

Γ. Πρόγραμμα συμπίεσης

Δ. Σύστημα backup

Ερώτηση 19η

Ποια πρακτική μειώνει τον κίνδυνο phishing;

Α. Άνοιγμα όλων των συνδέσμων

Β. Έλεγχος διεύθυνσης αποστολέα

Γ. Χρήση ίδιου κωδικού παντού

Δ. Απενεργοποίηση antivirus

Ερώτηση 20η

Τι είναι το VPN;

Α. Ιδιωτικό εικονικό δίκτυο για ασφαλή σύνδεση

Β. Τύπος browser

Γ. Πρόγραμμα email

Δ. Λειτουργικό σύστημα

Απαντήσεις:

16.Γ (ένας ισχυρός κωδικός είναι πιο δύσκολο να παραβιαστεί)

17.Β (το 2FA προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας πέρα από τον κωδικό)

18.Β (το ransomware μπλοκάρει δεδομένα και απαιτεί πληρωμή για την επαναφορά τους)

19.Β (ο έλεγχος του αποστολέα βοηθά στον εντοπισμό ψεύτικων μηνυμάτων phishing)

20.Α (το VPN κρυπτογραφεί την επικοινωνία και προστατεύει τα δεδομένα στο διαδίκτυο)

Επίλυση προβλημάτων

Ερώτηση 21η

Αν μια ιστοσελίδα δεν φορτώνει, ποιο είναι πρώτο βήμα ελέγχου;

Α. Αλλαγή υπολογιστή

Β. Έλεγχος σύνδεσης στο διαδίκτυο

Γ. Διαγραφή όλων των αρχείων

Δ. Εγκατάσταση νέου λογισμικού

Ερώτηση 22η

Τι μπορεί να βελτιώσει την απόδοση αργού υπολογιστή;

Α. Διαγραφή προσωρινών εφαρμογών

Β. Άνοιγμα περισσότερων εφαρμογών

Γ. Απενεργοποίηση ενημερώσεων ασφαλείας

Δ. Μείωση RAM

Ερώτηση 23η

Ποια πρακτική βοηθά στην αποφυγή απώλειας δεδομένων;

Α. Μη αποθήκευση αρχείων

Β. Κλείσιμο χωρίς αποθήκευση

Γ. Τακτικό backup

Δ. Χρήση παλαιού εξοπλισμού

Ερώτηση 24η

Τι σημαίνει troubleshooting;

Α. Δημιουργία αρχείου

Β. Συστηματική διαδικασία εντοπισμού κι επίλυσης προβλημάτων

Γ. Εκτύπωση αναφοράς

Δ. Διαγραφή λογαριασμού

Ερώτηση 25η

Αν ένα πρόγραμμα «παγώσει», ποια είναι η κατάλληλη ενέργεια;

Α. Άμεση απενεργοποίηση ρεύματος

Β. Χτύπημα πληκτρολογίου

Γ. Διαγραφή λειτουργικού συστήματος

Δ. Χρήση διαχείρισης εργασιών (task manager)

Απαντήσεις:

21.Β (η αποτυχία φόρτωσης ιστοσελίδας συχνά οφείλεται σε πρόβλημα σύνδεσης)

22.Α (η διαγραφή προσωρινών αρχείων μπορεί να ελευθερώσει πόρους και να βελτιώσει την απόδοση)

23.Γ (τα αντίγραφα ασφαλείας επιτρέπουν επαναφορά δεδομένων σε περίπτωση απώλειας)

24.Β (το troubleshooting είναι η διαδικασία ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων)

25.Δ (ο task manager επιτρέπει τον τερματισμό εφαρμογών που δεν ανταποκρίνονται)