Συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο - Η πρώτη έπειτα από 1,5 χρόνο

Στο Clarence House ο πρίγκιπας Χάρι, συναντήθηκε με τον πατέρα του.

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2024, στο Clarence House στο Λονδίνο.

Το απόγευμα της Τετάρτης ο πρίγκιπας Χάρι εθεάθη να μπαίνει στο Clarence House, όπου διαμένει ο μονάρχης. Νωρίτερα εκεί έφτασε και ο βασιλιάς Κάρολος.

Περίπου στις 17:20 το αυτοκίνητο που μετέφερε τον πρίγκιπα Χάρι πέρασε τις πύλες του Clarence House. Ακολούθησε «ιδιωτικό τσάι» με τον βασιλιά, που διήρκεσε 55 λεπτά, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

{https://x.com/SkyNews/status/1965816785698983963}

Ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε σήμερα στο Λονδίνο, από τη Σκωτία. Ο μικρότερος γιος του πραγματοποιεί επίσκεψη στη Βρετανία από τη Δευτέρα- για φιλανθρωπικούς σκοπούς- και αναμένεται να αναχωρήσει για τις ΗΠΑ αύριο, Πέμπτη.

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, λίγο μετά τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο. Τότε, ο πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε στο Λονδίνο και είχε σύντομη συνάντηση με τον πατέρα του. Έκτοτε, ο 40χρονος βρέθηκε αρκετές φορές στη Βρετανία- μεταξύ άλλων και για εκδικάσεις αγωγών που είχε κάνει- ωστόσο δεν είδε ξανά από κοντά τον πατέρα του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα συναντήσει και τον αδελφό του, τον διάδοχο του θρόνου Γουίλιαμ, πριν από την αυριανή αναχώρησή του. Σήμερα ο 43χρονος ήταν στο Κάρντιφ, σε επίσκεψη με θέμα την ψυχική υγεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης της Αυτοκτονίας (10/9).

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον περασμένο Μάιο στο BBC, ο πρίγκιπας Χάρι είχε πει ότι θα ήθελε να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του. «Δεν ξέρω πόσος καιρός απομένει στον πατέρα μου, δεν μου μιλάει», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.

{https://x.com/SkyNews/status/1965824558679650315}

Η συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο εκτιμάται πως αποτελεί το πρώτο βήμα για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ πατέρα και γιου. Το τετ α τετ έγινε έπειτα από φήμες ότι γίνονται προσπάθειες για να γεφυρωθεί το χάσμα στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας.

Τον περασμένο Ιούλιο, εκπρόσωποι του πρίγκιπα Χάρι και του Μπάκιγχαμ εθεάθησαν μαζί στο Λονδίνο, κάτι που έκανε τα ΜΜΕ να μιλούν για «ειρηνευτική σύνοδο».