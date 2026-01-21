Για να γιορτάσει τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας Χάρι Πότερ, το 2001.

Η πρώτη ταινία Χάρι Πότερ επιστρέφει στους κινηματογράφους τον Αύγουστο, για να γιορτάσει την 25η επέτειό της.

Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος (Harry Potter and the Philosopher’s Stone/Sorcerer’s Stone) κυκλοφόρησε αρχικά τον Νοέμβριο του 2001, εγκαινιάζοντας μια σειρά οκτώ επιτυχημένων ταινιών που απέφεραν περισσότερα από 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office.

Τώρα, 25 χρόνια αργότερα, η Warner Bros. σχεδιάζει να αξιοποιήσει στο έπακρο την επέτειό της ταινίας με μια επανέκδοση στη μεγάλη οθόνη που θα περιέχει έξτρα ανέκδοτο υλικό, αναμνηστικά αντικείμενα και εκδηλώσεις σε βασικές τοποθεσίες του Χάρι Πότερ.

{https://youtu.be/VyHV0BRtdxo?si=IIr5-kGWaexcxb4I}

Ενώ η προπώληση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, η Warner Bros. δήλωσε ότι οι θαυμαστές θα πρέπει να αναμένουν τις προβολές της πρώτης ταινίας Χάρι Πότερ παγκοσμίως, από τις 27 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται επίσης και η επανακυκλοφορία των άλλων επτά ταινιών της σειράς.

Όπως ανακοινώθηκε, όλες οι προβολές της πρώτης ταινίας θα περιλαμβάνουν 10 λεπτά έξτρα υλικού από τα παρασκήνια που «δεν έχουν προβληθεί ποτέ πριν στη μεγάλη οθόνη» — αν και δεν είναι ακόμη σαφές ακριβώς τι μπορεί να είναι αυτό.

Η κινηματογραφική μεταφορά της σειράς βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ολοκληρώθηκε τελικά το 2011 με την ταινία Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σχέδια για την κινηματογραφική προσαρμογή του θεατρικού σίκουελ του franchise, Harry Potter and the Cursed Child.

Επίσης, θυμίζουμε ότι το 2027 αναμένεται το πολυσυζητημένο τηλεοπτικό ριμέικ του franchise στο ΗΒΟ, με νέο καστ και ένα σχέδιο προσαρμογής της επταλογίας σε τουλάχιστον επτά τηλεοπτικές σεζόν, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν την επόμενη δεκαετία.