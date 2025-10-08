Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του «Νταμπλντορ» από τα γυρίσματα της σειράς «Χάρι Πότερ».

Ο Τζον Λίθγκοου «ανέλαβε» και επίσημα καθήκοντα διευθυντή στο Χόγκουαρτς, το σχολείο του Χάρι Πότερ και των υπόλοιπων μάγων.

Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του νέου «Άλμπους Ντάμπλντορ» από τα γυρίσματα της σειράς.

Στις φωτογραφίες, ο 79χρονος Λίθγκοου είναι σε μια παραλία, φορά μανδύα, έχει μακριά λευκή γενειάδα και τα μικρά γυαλιά του στέκονται στην άκρη της μύτης του, τα βασικά χαρακτηριστικά του ήρωα των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

{https://www.instagram.com/p/DPjBW16kQ5h/?hl=en&img_index=1}

Η παραγωγή της σειράς «Χάρι Πότερ» ξεκίνησε τον Ιούλιο και έως τώρα τα γυρίσματα γίνονται στην Αγγλία, ενώ το HBO έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα κι άλλα στιγμιότυπα.

{https://www.instagram.com/p/DPi3VBIgI3s/?hl=en&img_index=1}

{https://www.instagram.com/p/DPjWB6YETT5/?hl=en}

{https://www.instagram.com/p/DPjjWHVEV1s/?hl=en&img_index=1}