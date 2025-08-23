Τα μάτια στραμμένα στις ερχόμενες δημοσκοπήσεις - Τι διακυβεύεται το φθινόπωρο

Η ανάκαμψη ή όχι της ΝΔ, η εικόνα Μητσοτάκη, τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και η «πρωθυπουργισημότητα» Ανδρουλάκη, αλλά και η τυχόν ίδρυση νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά.

Αποτελεί κανόνα -με ελάχιστες εξαιρέσεις- πως τον Αύγουστο δεν γίνονται δημοσκοπήσεις, αφού ο κόσμος είναι διακοπές. Ο Αύγουστος τελειώνει και το Μαξίμου, όπως και άλλοι πελάτες, αρχίζουν να παραγγέλλουν τις πρώτες μετρήσεις για τη νέα πολιτική χρονιά.

Οι μετρήσεις θα είναι οι... προ ΔΕΘ και...μετά ΔΕΘ! Ας δούμε ορισμένα από τα ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν -ή να περιπλακούν περισσότερο!

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μέχρι τις διακοπές το κυβερνών κόμμα είχε γυρίσει σε εποχή συλλαλητηρίων για τα Τέμπη, αφού δεν έφτανε το 25%. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η προσπάθεια εξαγοράς ψήφων μέσω αυτού, όπως και η απροκάλυπτη προσπάθεια συγκάλυψής του και μη απόδοσης ευθυνών, σκόρπισε τα πέντε ανέμους την επιστροφή σε ποσοστά ευρωεκλογών το προηγούμενο διάστημα. Τα ερωτήματα είναι πώς θα επιδράσουν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τυχόν νέες δικογραφίες για διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και γενικότερα το θέμα της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα. Θα μπορέσει το κυβερνών κόμμα να φτάσει ξανά σε πραγματικούς αριθμούς (όχι στην αμφιλεγόμενη μέθοδο της εκτίμησης ψήφου, που κάποιες εταιρίες δεν την αποδέχονται επιστημονικά και άλλες αναγκάζονται από τους εντολείς τους να τη χρησιμοποιήσουν) το ποσοστό των ευρωεκλογών ή όχι; Και πώς θα είναι η εικόνα του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη που αρχές προς μέσα καλοκαιριού άρχιζε να εμφανίζει ρωγμές ανάλογες ίσως με αυτές της Νέας Δημοκρατίας;

ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη καμπή της νέας του θητείας στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ή θα σημειώσει τους αμέσους προσεχείς μήνες μια θεαματική αύξηση στα δημοσκοπικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και την εικόνα του ως πρωθυπουργίσιμος ή εξ αντικειμένου η στρατηγική της αυτόνομης θητείας θα τεθεί σε αμφισβήτηση.

ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα δοκιμαστεί αν διατηρήσει δυναμική δευτέρου κόμματος. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου αν πέραν της αξιοσημείωτης σταθερότητας που διαθέτει αν θα αποκτήσει δυναμική τρίτου κόμματος -ή και παραπάνω. Το ΚΚΕ δείχνει να έφτασε το πικ του το περασμένο διάστημα, οι εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς όμως όπως και η κυριαρχία του στο μαζικό κίνημα το φέρνουν κοντά σε νέα ακροατήρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασε τις προβοκάτσιες περί μη εισόδου του στη Βουλή και δείχνει να σταθεροποιείται σε ποσοστά άνω του 5-6%, πολλά όμως θα εξαρτηθούν από το εάν θα δημιουργηθεί κόμμα Τσίπρα ή όχι, ενώ σε μεγάλο βαθμό το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Αριστερά, όπου ο Αλέξης Χαρίτσης κάνει μια αντιπολιτευτική πολιτική που αναγνωρίζεται. Ερώτημα αν η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου και η Νίκη του Δ. Νατσιού θα πείσουν ότι μπορεί να ξεπεράσουν το όριο του 3% και να εισέλθουν στη Βουλή, αλλά και αν το ΜέΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη αποκτήσει δυναμική εισόδου στη Βουλή.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΕΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΑ: Το πιο κρίσιμο ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι δημοσκοπήσεις, μαζί με το αν η ΝΔ μπορέσει να ανακάμψει έστω και σε ποσοστά ευρωεκλογών. Τυχόν δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα επηρεάσει τα μάλα και πιθανότατα θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό. Τυχόν κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά θα κόψει κάθε πιθανότητα επανόδου της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τελείως το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, που επίσης θα επηρεάσει πολύ το πολιτικό σκηνικό.

Η «ΑΝΤΙΣΥΣΤΙΜΙΚΗ ΨΗΦΟΣ»: Μειώνεται ή παραμένει στα υψηλά ποσοστά του πρώτου εξαμήνου; Και αυξάνεται η αδιαφορία των πολιτών για τις κάλπες;

Η ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: Ο συγκεκριμένος δείκτης θα προϊδεάσει όσα επωάζονται στο πολιτικό σύστημα.