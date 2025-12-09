Το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, έκλεισε οριστικά, αφού εξετάστηκε από τέσσερις εισαγγελείς, σηματοδοτώντας το τυπικό τέλος της υπόθεσης Παντελίδη.

Το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την πολυαναμενόμενη απόφαση σχετικά με τις αποζημιώσεις για τις Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη, οι οποίες επέβαιναν στο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο όπου έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης.

Σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία αναλύεται σε 106 σελίδες, οι δύο γυναίκες θα λάβουν σημαντικά μικρότερα ποσά από αυτά που αρχικά ζητούσαν. Συγκεκριμένα, η Φρόσω Κυριάκου θα λάβει 9.000 ευρώ, ενώ η Μίνα Αρναούτη 39.000 ευρώ.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι οδηγός του οχήματος ήταν ο Παντελής Παντελίδης, όμως θεώρησε ότι οι δύο επιβάτιδες φέρουν συνυπαιτιότητα 50%, καθώς επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό υπό την επήρεια μέθης. Παράλληλα, το Εφετείο αποφάσισε ότι οι γυναίκες δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, αν και στην πρώτη δίκη είχε κριθεί ότι η Μίνα Αρναούτη φορούσε ζώνη.

Επιπλέον, το Εφετείο απέρριψε την αγωγή της οικογένειας του τραγουδιστή. Σημειώνεται ότι τα ποσά θα καταβληθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία στη συνέχεια θα τα διεκδικήσει από την οικογένεια του Παντελίδη.

Όσον αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, αυτή έκλεισε οριστικά, αφού εξετάστηκε από τέσσερις εισαγγελείς, σηματοδοτώντας το τυπικό τέλος της υπόθεσης Παντελίδη.

Από το περιβάλλον της Μίνας Αρναούτη επισημαίνεται ότι το επιδικασθέν ποσό είναι ανεπαρκές, δεδομένου ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε 17 χειρουργεία και ότι η ψυχική οδύνη που υπέστη ήταν μεγάλη.

Ο τραγουδιστής είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στις 18 Φεβρουαρίου 2016, όταν το αυτοκίνητό του ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες. Απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στη Νέα Ιωνία, ενώ νωρίτερα η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ο Παντελίδης τάφηκε στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης. Ένα μήνα μετά το τροχαίο, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

