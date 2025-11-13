Μια «αποκάλυψη» που.... άργησε 9 μέρες.

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN και ο Αργύρης Ντινόπουλος.

Συγκεκριμένα αποκάλυψαν σήμερα 13 Νοεμβρίου πως μια ημέρα πριν την παραίτηση του πρώην CEO των ΕΛΤΑ Γρ. Σκλήκα, η διοίκηση των ΕΛΤΑ προχώρησε στη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αξίας 461.000 ευρώ έναντι αγωγών για τα μέλη της και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από τις 26 Σεπτεμβρίου.

Μετά την τρομακτική αποκάλυψη του OPEN ο κ. Σκλήκας σκέφτεται να ξανά παραιτηθεί, ενώ τα θεμέλια της κυβέρνησης τρίζουν συθέμελα. Μοναδικό πρόβλημα της «αποκάλυψης» του δελτίου του OPEN και του κ. Ντινοπούλου είναι πως το Dnews και ο Θανάσης Κουκάκης είχε βγάλει το θέμα από το πρωί της 4ης Νοεμβρίου, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της διοίκησης των ΕΛΤΑ στη Διαύγεια, όπως μπορεί να διαπιστώσει όποιος θέλει εδώ.

Καλή συνέχεια στις αποκαλύψεις στον κ. Ντινόπουλο και το OPEN.

Ν.Α.