Ο ηθοποιός κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση δύο 11χρονων δίδυμων αγοριών.

Ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ σύζυγος της πρωταγωνίστριας της σειράς το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» Μελίσα Γκίλμπερτ και γνωστός για τον ρόλο του ως Ντάνι Κόνκανον στη σειρά The West Wing, παραδόθηκε στην αστυνομία μετά από ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εις βάρος του.

«Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραδόθηκε στο Κέντρο Κράτησης του Metro. Θα απαγγελθεί ποινή φυλάκισης βάσει του εντάλματός του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γκίλμπερτ Γκαλέγκος, Διευθυντής Επικοινωνίας του Αστυνομικού Τμήματος του Αλμπουκέρκι. Στο ένταλμα σύλληψης αναφέρεται πως ο ηθοποιός ενεπλάκη σε σεξουαλική κακοποίηση δύο δίδυμων 11χρονων αγοριών.

Ο Μπάσφιλντ νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει βίντεο που ανάρτησε λέγοντας πως «Δεν έκανα τίποτα κακό».

«Γεια σε όλους, είμαι ο Τιμ. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, που παρακολουθείτε αυτό, ότι μου διατάχθηκε να έρθω στο Αλμπουκέρκι - είμαι εδώ τώρα. Έλαβα το τηλεφώνημα την Παρασκευή το βράδυ, έπρεπε να βρω δικηγόρο. Το Σάββατο μπήκα στο αυτοκίνητο, οδήγησα πάνω από 2.000 χλμ μέχρι το Αλμπουκέρκι. Θα αντιμετωπίσω αυτά τα ψέματα. Είναι φρικτά» λέει στο βίντεο.

«Είναι όλα ψέματα και δεν έκανα τίποτα σε αυτά τα μικρά αγόρια και θα το παλέψω. Θα το παλέψω με μια σπουδαία ομάδα και θα αθωωθώ, το ξέρω, γιατί όλα αυτά είναι τόσο λάθος και όλα ψέματα. Οπότε κάντε υπομονή και ελπίζω να φύγω σύντομα και να επιστρέψω στη δουλειά. Αγαπώ όλους όσοι με στηρίζουν, σας ευχαριστώ» ανέφερε το βίντεο.

Το βίντεο κυκλοφόρησε τέσσερις ημέρες αφότου το Αστυνομικό Τμήμα του Αλμπουκέρκι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον 68χρονο ηθοποιό στις 9 Ιανουαρίου.

Στο ένταλμα σύλληψης αναφέρεται πως ο ηθοποιός ενεπλάκη σε παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με δύο αγόρια, 11χρονα δίδυμα. Οι γονείς των θυμάτων δήλωσαν ότι τα αγόρια γνώρισαν τον Μπασφιλντ στα γυρίσματα της σειράς του FOX, The Cleaning Lady, αφού εκείνος συμμετείχε ως σκηνοθέτης στη 2η σεζόν, η οποία προβλήθηκε το 2022, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης.

Την 1η Νοεμβρίου του 2024 ξεκίνησε έρευνα όταν ένας γιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού ειδοποίησε την αστυνομία για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με το ένταλμα, ο Μπασφιλντ «ήρθε πιο κοντά» με τα αγόρια. «Ο Τίμοθι έλεγε στα παιδιά να τον αποκαλούν «θείο Τιμ»», ανέφερε το ένταλμα. Οι γονείς τους είπαν στον αστυνομικό «ότι και οι δύο ανακάλυψαν ότι υπήρχαν καταγγελίες εναντίον του Τίμοθι για σεξουαλική επίθεση εναντίον γυναικών και ανηλίκων».

Η μητέρα ρώτησε τους γιους της, «αν κάποιος τους είχε αγγίξει ποτέ με τρόπο που τους έκανε να νιώσουν άβολα». Τα παιδιά φέρεται να απάντησαν ρωτώντας, «Εννοείς σαν τον θείο Τιμ;» σύμφωνα με το ένταλμα. Ένας δικηγόρος συμβούλεψε τους γονείς να πάνε τα παιδιά στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με την καταγγελία οι γιατροί υπέθεσαν ότι τα αγόρια «είχαν εκτεθεί σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης», σύμφωνα με το ένταλμα.

Εκείνη την εποχή, τα παιδιά δεν αποκάλυψαν καμία σεξουαλική επαφή, είπε ο αστυνομικός Μπράουν, αλλά ισχυρίστηκαν ότι ο Μπασφιλντ «τα γαργάλησε στην κοιλιά και τα πόδια». Η υπόθεση δεν πληρούσε τα κριτήρια γα καταγγελία εκείνη την εποχή.

Όμως στις 3 Οκτωβρίου του 2025, η μητέρα των διδύμων υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία και δήλωσε στις Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών ότι «και τα δύο παιδιά της αποκάλυψαν ότι υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση από τον Τίμοθι ήδη από τον Νοέμβριο του 2022 έως την άνοιξη του 2024». Ωστόσο, σύμφωνα με το ένταλμα, της είπαν ότι επειδή δεν είχε συμβεί σωματική κακοποίηση, δεν μπορούσε να γίνει κάτι.

Η μητέρα δήλωσε στις αρχές στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 και στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 ότι ένα από τα αγόρια είπε στον σύμβουλό του ότι ο Μπασφιλντ τον άγγιξε ανάρμοστα. Όταν ένα από τα θύματα ήταν 10 ετών, ο γιατρός του διέγνωσε μέτρια διαταραχή μετατραυματικού στρες και άγχος μετά από ισχυρισμούς για «ακατάλληλο άγγιγμα».

Ο γιατρός είπε ότι το παιδί άρχισε «να βλέπει εφιάλτες για τον σκηνοθέτη που το άγγιζε και ξυπνούσε φοβισμένο» και ισχυρίστηκε ότι ο Μπασφιλντ «είχε αγγίξει και είχε τρίψει το πέος του 3 ή 4 φορές και φαινόταν να ντρέπεται», όπως αναφέρει το ένταλμα. Επίσης, υπέφερε από ενούρηση στο κρεβάτι και άλλα προβλήματα συμπεριφοράς.

Τι ισχυρίστηκε ο ηθοποιός

Κατά την ίδια πηγή, ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι οι γονείς ήταν αναστατωμένοι που οι γιοι τους είχαν αντικατασταθεί με έναν νεότερο ηθοποιό που πέρασε από οντισιόν. Λίγο αργότερα, έλαβε ένα τηλεφώνημα από την Warner Bros. που τον ενημέρωνε ότι διερευνούσαν μια καταγγελία.

Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι του είχε πει μια ηθοποιός από την εκπομπή ότι η μητέρα των φερόμενων θυμάτων «ήθελε εκδίκηση», σύμφωνα με το ένταλμα. Όταν ρωτήθηκε από τους ερευνητές αν ακούμπησε ποτέ ή γαργάλησε τα αγόρια, ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε ότι ήταν «πολύ πιθανό να το έκανε» επειδή ήθελε «ένα παιχνιδιάρικο περιβάλλον».

«Δεν επιτρέπεται καθόλου», φέρεται να είπε στους ερευνητές για το άγγιγμα στο πλατό. «Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Θέλω να πω, είμαι πάντα κοντά σε ανθρώπους, σωστά; Θα ήταν, ξέρετε, μπροστά στους γονείς. Δεν υπήρχε ποτέ μια περίεργη στιγμή. Δεν θυμάμαι πραγματικά να ακούμπησα αυτά τα αγόρια», συνέχισε, σύμφωνα με το ένταλμα. «Θυμάμαι να σήκωσα αγκαλιά το ένα αγόρι και αυτό γελούσε» είπε.

Ωστόσο, ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε ότι αυτός και η σύζυγός του είχαν σχέση με τα αγόρια και τους γονείς τους «εκτός εργασίας». Τους αγόραζαν «χριστουγεννιάτικα δώρα και ήταν μαζί σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις».

Ο αστυνομικός ανέφερε στο ένταλμα ότι, αφού μίλησε με αρκετά άτομα από την παραγωγή, είπε πως «πιστεύω ότι ο Τίμοθι είχε την ευκαιρία να μείνει μόνος με τον SL ενώ ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι πάνω στην τηλεόραση». Αφού έλαβε τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας από την Warner Bros., τεκμηριώθηκε ότι ένα άτομο «ισχυρίστηκε ότι ήταν μάρτυρας του περιστατικού στο τρέιλερ Hair and Make-Up, ο εκτελεστικός παραγωγός/σκηνοθέτης Τιμ Μπάσφιλντ μπήκε και φίλησε ένα ανήλικο αγόρι στο πρόσωπο καθώς εκείνο κουρευόταν» τον Δεκέμβριο του 2024.

«Σύμφωνα με την εκπαίδευσή μου και την εμπειρία μου, οι παιδεραστές συχνά διεισδύουν σε οικογένειες με έναν έμπιστο ρόλο, όπως ο Τίμοθι, ο οποίος, ως παραγωγός, εκμεταλλευόταν τα γεμάτα σκηνικά ταινιών για να γαργαλάει και να αγγίζει τον SL στο πέος και τους γλουτούς του, καλύπτοντας το ως παιχνίδι», έγραψε ο αστυνομικός Μπράουν στο ένταλμα.

«Προσκαλούσε την οικογένεια σε συγκεντρώσεις εκτός πλατό, με τη σύζυγό του να αγοράζει χριστουγεννιάτικα δώρα για να καλλιεργήσει την εγγύτητα, κάνοντας τον SL να αισθάνεται ξεχωριστός και εξαρτημένος - κλασική περιποίηση για να διαβρώσει τα όρια, να απομονώσει το θύμα και να φιμώσει τις υποψίες συνδυάζοντας την κακοποίηση με την κανονικότητα», συνέχισε. «Αυτή η διπλή τακτική, να γοητεύει τους γονείς ενώ κρυφά κακοποιούσε το παιδί, χτίζει ένα πλέγμα συνενοχής που είναι δύσκολο να ξετυλιχθεί, καθώς οι οικογένειες εμπιστεύονται τον κακοποιητή» ανέφερε στο ένταλμα.

Ένας εκπρόσωπος της Warner Bros. Television δήλωσε στο PEOPLE πως «Η υγεία και η ασφάλεια του καστ και του συνεργείου μας είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας, ειδικά η ασφάλεια των ανηλίκων στις παραγωγές μας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη όλους τους ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά και έχουμε συστήματα για την άμεση και διεξοδική διερεύνηση και, όταν χρειάζεται, τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Συνεργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές».

Με πληροφορίες του People