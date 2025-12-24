Σε επίπεδο επιμέρους υλικών, ορισμένες κατηγορίες συνέχισαν να καταγράφουν αυξήσεις, όπως τα θερμαντικά σώματα, οι χάλκινοι αγωγοί και η ηλεκτρική ενέργεια, ενώ άλλες παρουσίασαν μικρότερες μεταβολές.

Αύξηση, αλλά με σαφώς πιο ήπιο ρυθμό, παρουσίασαν τον Νοέμβριο του 2025 οι τιμές των οικοδομικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων κατοικιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο γενικός δείκτης τιμών αυξήθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, όταν έναν χρόνο νωρίτερα η αντίστοιχη αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη και έφτανε το 5,6%. Αυτό δείχνει ότι οι έντονες ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών έχουν αρχίσει να υποχωρούν .

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2025, οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά κατά 0,2%, ποσοστό χαμηλότερο από τη μηνιαία αύξηση που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο το 2024. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει μια σχετική σταθεροποίηση στην αγορά των οικοδομικών υλικών, χωρίς έντονες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα.

Αν εξεταστεί η πορεία των τιμών σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ο μέσος δείκτης του τελευταίου δωδεκαμήνου, από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025, αυξήθηκε συνολικά κατά 3,2%. Και σε αυτή την περίπτωση, η άνοδος είναι αισθητά μικρότερη σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, όταν η αύξηση είχε φτάσει το 5,6%.

Σε επίπεδο επιμέρους υλικών, ορισμένες κατηγορίες συνέχισαν να καταγράφουν αυξήσεις, όπως τα θερμαντικά σώματα, οι χάλκινοι αγωγοί και η ηλεκτρική ενέργεια, ενώ άλλες παρουσίασαν μικρότερες μεταβολές. Αντίθετα, ο σίδηρος οπλισμού κατέγραψε μείωση τιμών σε ετήσια βάση. Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος των υλικών για νέες κατοικίες εξακολουθεί να αυξάνεται, αλλά με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά για τον κατασκευαστικό κλάδο και την αγορά κατοικίας.