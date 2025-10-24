Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025, ο δείκτης παρουσίασε οριακή άνοδο 0,01%.

Αύξηση 2,2% σημείωσε τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025, ο δείκτης παρουσίασε οριακή άνοδο 0,01%, έναντι αύξησης 0,3% τον Σεπτέμβριο του 2024. Παράλληλα, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 –

Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκε κατά 3,8%, έναντι 5,7% που είχε σημειωθεί στο αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Στις επιμέρους κατηγορίες υλικών, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στα θερμαντικά σώματα (5,8%) και στους πλαστικούς σωλήνες (5,4%), ενώ μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν σε υλικά όπως τα κουφώματα αλουμινίου και το έτοιμο σκυρόδεμα (από 3% έως 4%). Αντίθετα, η ηλεκτρική ενέργεια υποχώρησε κατά 9,7% σε ετήσια βάση, συμβάλλοντας στη συγκράτηση του συνολικού δείκτη.

Σε μηνιαίο επίπεδο, αξιοσημείωτες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους αγωγούς χαλκού (4,6%), στα κουφώματα αλουμινίου (4,2%), στα τούβλα και στο έτοιμο σκυρόδεμα (3,5%), ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στον σίδηρο οπλισμού (-1,6%) και στην ηλεκτρική ενέργεια (-3,7%).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι ο δείκτης βασίζεται σε τιμές για 1.490 ποικιλίες υλικών, οι οποίες συλλέγονται από 260 εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.