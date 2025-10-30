Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.326.322 άτομα, αυξημένος κατά 59.086 σε ετήσια βάση (1,4%), αλλά μειωμένος κατά 23.597 συγκριτικά με τον Αύγουστο.

Συνεχίζεται η πτωτική πορεία της ανεργίας στη χώρα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Σεπτέμβριο 2025. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 8,2%, σημειώνοντας σημαντική μείωση σε σχέση με το 9,7% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Αύγουστο 2025.

Αντίστοιχα, οι άνεργοι υποχώρησαν στα 385.804 άτομα, καταγράφοντας πτώση 15,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ενώ εμφανίζουν μικρή μείωση και σε μηνιαίο επίπεδο.

Παράλληλα, ο αριθμός των ατόμων εκτός εργατικού δυναμικού ανήλθε σε 3.031.831, μειωμένος κατά 15.429 σε ετήσια βάση αλλά αυξημένος κατά 21.675 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, καθώς και στις νεότερες ηλικίες.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες υποχώρησε στο 6%, από 7,9% τον Σεπτέμβριο του 2024, αποτυπώνοντας αισθητή βελτίωση στην αγορά εργασίας για το ανδρικό εργατικό δυναμικό. Αντίστοιχα, στις γυναίκες η ανεργία διαμορφώθηκε στο 10,9%, μειωμένη από 11,9% έναν χρόνο πριν, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους άνδρες, δείχνοντας πως οι γυναίκες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις στην εύρεση εργασίας.

Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η ανεργία στους νέους 15-24 ετών, οι οποίοι κατέγραψαν ποσοστό 18,5%, παρά τη μείωση σε σχέση με το 19,2% του Σεπτεμβρίου 2024. Για τις ηλικίες 25-74 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 7,7%, συνεχίζοντας τη σταθερή πτωτική τάση των τελευταίων ετών.