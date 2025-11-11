Στην Ελλάδα, σχεδόν όλες οι περιφέρειες ξεπερνούν το όριο του 3% στο ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 15 έως 74 ετών, με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται για ακόμη μία φορά στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και τη Βουλγαρία, η χώρα εμφανίζει πολλές περιφέρειες όπου το ποσοστό των ανέργων που μένουν εκτός αγοράς εργασίας για διάστημα άνω του ενός έτους υπερβαίνει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης παραμένουν οι αυτόνομες ισπανικές πόλεις Ciudad de Melilla και Ciudad de Ceuta, με ποσοστά 16,3% και 15,8% αντίστοιχα, καταγράφοντας διαχρονικά τις πιο υψηλές επιδόσεις στη μακροχρόνια ανεργία.

Στην Ελλάδα, σχεδόν όλες οι περιφέρειες ξεπερνούν το όριο του 3% στο ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 15 έως 74 ετών, με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου. Τέσσερις περιοχές εμφανίζουν ιδιαίτερα ανησυχητικές επιδόσεις, υπερβαίνοντας το 7%: η Ήπειρος με 7%, η Δυτική Μακεδονία με 7,2%, η Κεντρική Μακεδονία με 7,7% και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη με 7,1%.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 2024 καταγράφηκαν 4,2 εκατομμύρια μακροχρόνια άνεργοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1,9% του εργατικού δυναμικού και αντιπροσωπεύει περίπου έναν στους τρεις ανέργους. Από τις 195 περιφέρειες NUTS 2 με διαθέσιμα στοιχεία, οι 82 βρίσκονται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι 106 κάτω από αυτόν, ενώ επτά κινούνται στο ίδιο επίπεδο.

Όπως και στα συνολικά ποσοστά ανεργίας, οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται κυρίως στις νότιες χώρες της Ένωσης και σε υπερπόντιες περιοχές της Γαλλίας. Πέρα από τις δύο ισπανικές αυτόνομες πόλεις, η Γουαδελούπη φθάνει σε διψήφιο ποσοστό (11,4%), ενώ η Λα Ρεϋνιόν καταγράφει 8,2%. Στην Ιταλία, τρεις νότιες περιφέρειες —Καμπανία, Καλαβρία και Σικελία— κινούνται επίσης πάνω από το 8%.

Στον αντίποδα, 52 ευρωπαϊκές περιφέρειες εμφανίζουν ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας κάτω από 1%. Οι περισσότερες βρίσκονται στο βόρειο Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, τη βορειοδυτική Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Αυστρία και την Πολωνία, ενώ η Μάλτα καταγράφει επίσης εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, μόλις 0,4%, εντοπίζεται στην τσεχική Πράγα και την περιφέρεια Střední Čechy, καθώς και στις ολλανδικές Ουτρέχτη και Βόρεια Βραβάντη.