H πανεύκολη συνταγή για να φέρετε τη μαγεία των Χριστουγέννων στο πιάτο σας.

Αν αναζητάτε μια ιδέα που να συνδυάζει γιορτινή εμφάνιση, ευκολία και απίθανη γεύση, το χριστουγεννιάτικο δέντρο με σφολιάτα είναι η απόλυτη λύση. Με ελάχιστα υλικά και χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ορεκτικό που θα κλέψει τις εντυπώσεις στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι πριν καν ξεκινήσει το κυρίως γεύμα.

Η τραγανή, βουτυράτη σφολιάτα μεταμορφώνεται σε γιορτινό «δέντρο», γεμισμένο με αλμυρές ή γλυκές γεύσεις, ανάλογα με το τι προτιμάτε. Είναι ιδανικό για ρεβεγιόν, μπουφέ ενώ προσφέρει και το πλεονέκτημα ότι κόβεται εύκολα σε κομμάτια και μοιράζεται χωρίς κόπο. Ετοιμάζεται σε λιγότερο από 30 λεπτά και προσαρμόζεται εύκολα σε αλμυρή ή γλυκιά εκδοχή

Υλικά (αλμυρή εκδοχή)

2 φύλλα έτοιμης σφολιάτας

4–5 κ.σ. πέστο βασιλικού ή κρέμα τυριού

150 γρ. τριμμένο τυρί (γραβιέρα, ένταμ ή μοτσαρέλα)

1 αυγό, ελαφρώς χτυπημένο

Αλάτι, πιπέρι

Σουσάμι ή παπαρουνόσπορος (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα. Απλώνουμε το ένα φύλλο σφολιάτας σε λαδόκολλα και απλώνουμε ομοιόμορφα το πέστο ή την κρέμα τυριού.

Πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί και λίγο πιπέρι. Καλύπτουμε με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας και πιέζουμε ελαφρά τις άκρες. Με ένα κοφτερό μαχαίρι, κόβουμε το φύλλο σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου (ένα τρίγωνο με κορμό). Κάνουμε οριζόντιες κοπές δεξιά και αριστερά και στρίβουμε κάθε «κλαδάκι» μία-δύο φορές. Αλείφουμε με το αυγό και πασπαλίζουμε με σησάμι αν θέλουμε. Ψήνουμε για 20–25 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να φουσκώσει.

Για γλυκή εκδοχή

Αντί για πέστο και τυρί, χρησιμοποιήστε:

πραλίνα φουντουκιού ή μαρμελάδα

λίγη κανέλα ή ξύσμα πορτοκαλιού

Μετά το ψήσιμο, πασπαλίστε με άχνη ζάχαρη για εφέ «χιονιού».

Μην παραγεμίζετε τη σφολιάτα για να φουσκώσει σωστά Αν μαλακώσει πολύ, βάλτε τη 5 λεπτά στο ψυγείο πριν το ψήσιμο Σερβίρεται ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο με σφολιάτα αποδεικνύει ότι το γιορτινό τραπέζι δεν χρειάζεται περίπλοκες συνταγές για να εντυπωσιάσει.

