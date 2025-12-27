Με τι καιρό θα κάνουμε Πρωτοχρονιά - Η πρόγνωση από τον Θοδωρή Κολυδά.

Χειμώνα θα θυμίζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σε όλη τη χώρα, με χαμηλές θερμοκρασίες, τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Ο παγετός θα κάνει την εμφάνισή του τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, ενώ η μεταβολή του καιρού προς το τέλος του χρόνου φέρνει σποραδικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η πρόγνωση Κολυδά για τις τελευταίες μέρες του 2025

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε τον καιρό για τις τελευταίες μέρες του 2025 καθώς και για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, οι ατμοσφαιρικές διεργασίες που εξελίσσονται πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο δίνουν τον τόνο των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου, συνδυάζοντας τον χειμωνιάτικο χαρακτήρα με στοιχεία μεταβλητότητας και αβεβαιότητας.

Ειδικότερα, επισημαίνει πως: «Με βάση τα υποεποχικά (sub-seasonal) προγνωστικά πεδία για την περίοδο 29 Δεκεμβρίου 2025 – 5 Ιανουαρίου 2026, η εικόνα για την Ελλάδα διαμορφώνεται από έναν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε υετό και θερμοκρασία, που αντικατοπτρίζει τη γενικότερη κυκλοφορία πάνω από τη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Στο πεδίο του υετού, η Ελλάδα εντάσσεται σε μια ζώνη ελαφρώς έως μέτρια θετικών ανωμαλιών, ιδιαίτερα στα δυτικά, τα κεντρικά και κατά διαστήματα στα νότια τμήματα της χώρας. Αυτό υποδηλώνει ότι, σε εβδομαδιαία βάση, οι βροχοπτώσεις τείνουν να είναι λίγο περισσότερες από τα κανονικά κλιματικά επίπεδα, χωρίς όμως να διαφαίνεται κάποιο εκτεταμένο ή ακραίο επεισόδιο.

Η κυκλοφορία ευνοεί τη διέλευση διαταραχών από την κεντρική Μεσόγειο προς το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα, με το Αιγαίο να βρίσκεται συχνά σε μεταβατική ζώνη, όπου τα φαινόμενα εμφανίζονται πιο αποσπασματικά. Η εικόνα αυτή παραπέμπει σε έναν «χειμερινό» καιρό με εναλλαγές, παρά σε επίμονη κακοκαιρία».

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως οι μέσες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, χωρίς όμως απαραίτητα να υπάρξει ακραίο ψύχος.

Τέλος, τονίζει πως η συνύπαρξη του ελαφρώς αυξημένου υετού με χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι χαρακτηριστική μεταβατικών χειμερινών φάσεων, όπου η ατμόσφαιρα παραμένει κινητική και όχι μπλοκαρισμένη. Δεν προκύπτει, δηλαδή, σαφές σήμα για ακραία φαινόμενα, ωστόσο η συνολική εικόνα συνηγορεί σε έναν καιρό πιο κοντά στη «χειμερινή κανονικότητα», σε αντίθεση με τις ήπιες περιόδους που συχνά παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια.

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 12 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική με πιθανότητα παροδικών βροχών στη Χαλκιδική.Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου όπου είναι πιθανό να σημειωθεί ασθενής βροχή.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βόρεια (από Χίο και βορειότερα) με πιθανότητα παροδικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι εξασθένηση στα βόρεια και στα νότια ενίσχυση τοπικά στα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια με πιθανότητα ασθενούς βροχής.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Θερμαϊκότοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή

Στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα στην Κρήτη και τις Σποράδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Στο βορειοανατολικά από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια με πιθανότητα ασθενών βροχών στα νοτιοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη

Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια όπου ενδέχεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια και ανατολικά πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Τετάρτη (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.