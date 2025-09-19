Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Αύγουστο 2025, ανήλθε σε 790.844 άτομα.

Αύξηση κατά 59.656 άτομα σημείωσε ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ΔΥΠΑ τον Αύγουστο του 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε σε 170.604 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -6.327 άτομα (-3,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Αύγουστο 2024 και αύξηση κατά 59.656 άτομα (53,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2025.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Αύγουστο 2025, ανήλθε σε 790.844 άτομα. Από αυτά 423.784 (ποσοστό 53,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 367.060 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 243.813 άτομα (ποσοστό 30,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 547.031 άτομα (ποσοστό 69,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 249.964 άτομα (ποσοστό 31,6%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 358.800 άτομα (ποσοστό 45,4%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 281.559 άτομα (ποσοστό 35,6%) και 158.793 άτομα (ποσοστό 20,1%) αντίστοιχα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων , για τον μήνα Αύγουστο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 170.604 άτομα, από τα οποία οι 164.420 (ποσοστό 96,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.119 (ποσοστό 30,0%) και οι γυναίκες σε 119.485 (ποσοστό 70,0%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 132.249 (ποσοστό 77,5%) είναι κοινοί, 1.551 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 968 (ποσοστό 0,6%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 29.436 (ποσοστό 17,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 216 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε σε 790.844 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -52.698 άτομα (-6,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Αύγουστο 2024 και μείωση κατά -4.744 άτομα (-0,6%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2025.