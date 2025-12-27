Τον γάμο τους τέλεσαν ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη, σε μια λιτή τελετή στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Σε κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο τελέστηκε ο γάμος του πρώην υπουργού Γιάννη Ραγκούση με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη, στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι φίλοι τους Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα, ενώ το μυστήριο πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, καθώς ηγείται αλυσίδας καταστημάτων κομμωτηρίων. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές εξελέγη βουλευτής Τρικάλων με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την προεκλογική περίοδο του καλοκαιριού του 2023, ο Γιάννης Ραγκούσης είχε βρεθεί επανειλημμένα στα Τρίκαλα, στηρίζοντας ενεργά την τότε σύντροφό του στον εκλογικό της αγώνα.

Δείτε φωτογραφίες από τον γάμο τους: