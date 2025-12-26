Ο καιρός μέχρι τέλος του 2025. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Πραγματικός χειμώνας φαίνεται πως έρχεται τη νέα εβδομάδα, με την Πρωτοχρονιά να έχει κρύο. Το ενδιαφέρον φαίνεται να στρέφεται από 2 του μήνα, οπότε και αναμένεται σημαντική αλλαγή του καιρού. Βέβαια υπάρχουν ακόμη αρκετές μέρες μπροστά μας, αλλά όλα δείχνουν ότι ένας κανονικός χειμώνας θα έρθει στη χώρα μας με το νέο έτος.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναφορικά με την τάση για την Πρωτοχρονιά, «προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα "ΗΡΑΚΛΗΣ" όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη "βλέπει" βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα. Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές - χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα».

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Αναστασία Τυράσκη, η χθεσινή (25/12) ημέρα χαρακτηρίστηκε από ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Ενδεικτικά, στη Θάσο καταγράφηκαν έως και 89 τόνοι βροχής ανά στρέμμα, ενώ στους Φούρνους περίπου 73 τόνοι ανά στρέμμα, ποσά ιδιαίτερα υψηλά. Μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός θα παραμείνει σταθερός και ψυχρός, χωρίς ιδιαίτερες βροχές ή χιονοπτώσεις, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες ημέρες για το πώς θα διαμορφωθούν οι καιρικές συνθήκες την αλλαγή του χρόνου.

Επίσης, σύμφωνα με την Ελίνα Καρέτσου, τη νέα εβδομάδα το σκηνικό του καιρού θα είναι πιο χειμερινό.

Ο καιρός μέχρι τέλος του 2025

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι, ενώ τiς πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και τη βόρεια Εύβοια. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 16, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 10 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-12-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.