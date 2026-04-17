Προσήχθη ένας άντρας.

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Κολοκοτρώνη, με μία νεκρή γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, είναι αλλοδαπή και έχει καταγωγή από την Αιθιοπία.

Ο άνδρας που βρισκόταν στο διασμέρισμα είναι Ιταλός και σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος, δεν γνώριζε προσωπικά τη γυναίκα.

Οι δυο τους γνωρίζονταν μέσα από πλατφόρμα γνωριμιών και είχαν δώσει ραντεβού στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου.

Η γυναίκα φέρεται να ανέβηκε στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου, να άνοιξε την μπαλκονόπορτα και να έπεσε στο κενό.

Κάτοικος της περιοχής και συνιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ανέφερε στην ΕΡΤ οτι άκουσε κάποιες κραυγιές στα αγγλικά, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η γυναίκα πριν πέσει φαίνεται να φώναξε στον άντρα «Baby,open, i'm sorry, come back».

