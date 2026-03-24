«Δεν ήθελαν τους ελέγχους. Κι εγώ ήμουν ο ξενιστής σε ένα οικοσύστημα εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ που διαχειριζόταν κονδύλια 2,8 δισ. ευρώ ετησίως και έπρεπε να με αποβάλουν», κατέθεσε στη δίκη των δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέππα, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας.

Ο μάρτυρας τόνισε ότι διορίστηκε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Νοέμβριο του 2019, με πρόταση του Πρωθυπουργού, επί υπουργίας του κ. Βορίδη. Έναν χρόνο μετά, όμως, όπως είπε, τον Νοέμβριο του 2020 και αφού είχαν προηγηθεί εντολές του για ελέγχους σε πληρωμές, ο κ. Βορίδης τον κάλεσε στο γραφείο του ζητώντας την παραίτησή του.

Πρόεδρος: Ρωτήσατε τον λόγο;

Μάρτυρας: Δεν ζητάω εξηγήσεις.

Πρόεδρος: Ή μήπως ξέρατε γιατί ζητά την παραίτησή σας, κ. Βάρρα; Γιατί πιστεύατε ότι ζητείται η παραίτησή σας;

Μάρτυρας: Γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου.

Πρόεδρος: Καταλάβατε ότι κάποιοι δεν ήθελαν να κάνετε καλά τη δουλειά σας; Άρα μοίραζαν κονδύλια και με τους ενδελεχείς ελέγχους που ζητούσατε…

Μάρτυρας: Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής. Άρα έπρεπε να με αποβάλουν. Ενδεχομένως δεν ήθελαν να γίνουν έλεγχοι. Στους ελέγχους που γίνονταν, το δείγμα ενδεχομένως να ήταν προκαθορισμένο. Έλεγχαν ΑΦΜ που δεν είχαν πρόβλημα ή πολλές φορές τα ίδια ΑΦΜ ήταν σε διαρκείς ελέγχους. Υπήρχαν, μάλιστα, και σχετικές διαμαρτυρίες. Με παραιτήσανε και δεν πρόλαβα να το ελέγξω αυτό».

Ο κ. Βάρρας υποστήριξε πως μέχρι να ζητηθεί η παραίτησή του «ανοιχτά και ξεκάθαρα» δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στο έργο του από τον κ. Βορίδη.

Πρόεδρος: Μέχρι που σας παραιτήσανε… Γνωρίζετε αν υπήρχαν άλλες παρεμβάσεις σε άλλους διευθυντές;

Μάρτυρας: Δεν είμαι σε θέση να ξέρω.

Όπως εξιστόρησε ο κ. Βάρρας στην αρχή της κατάθεσής του, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά:

«Το πρώτο κρίσιμο σημείο καμπής για εμένα ήταν όταν ήρθε η υπεύθυνη αναπληρώτρια διοικήτρια του εσωτερικού ελέγχου και με ενημέρωσε για υπόθεση 197 ατόμων, από το 2018, κτηνοτρόφων βοοειδών στα Τρίκαλα, όπου υπήρχαν ζητήματα. Αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι. Την κάλεσα, αφού συνεννοηθήκαμε με τη νομική υπηρεσία, για να πάει ο φάκελος στον εισαγγελέα. Όπως και έγινε».

Ο μάρτυρας μίλησε για όσα εντόπισε. «Ήταν ανεξέλεγκτος αριθμός ζώων και εκτάσεων. Έλεγξα βοσκοτόπια, έκανα όχληση σε αποκεντρωμένες περιφέρειες να μου δώσουν στοιχεία αν οι εκτάσεις που δηλώνονταν ήταν ιδιωτικές, δημόσιες ή μοναστηριακές. Υπήρχε πρόβλημα με ζωικές μονάδες ως προς τον μαθηματικό τύπο που αφορά το εμβαδόν σε σχέση με τα ζώα. Ανακάλυψα ότι κάτι συμβαίνει. Παράνομα ζώα, παράνομες επιδοτήσεις, δυσανάλογα πράγματα. Αυτό που υπεύθυνα μπορώ να σας πω είναι πως μυρίστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να προσέχω».

Ο μάρτυρας είπε πως, καθώς υπήρχαν καταγγελίες υπαλλήλων –και ανώνυμες– για προβλήματα, όπως στη Φθιώτιδα και αλλού, αποφάσισε να μην τις βάλει στο αρχείο αλλά να δώσει τις καταγγελίες για συνολικά 99 ΑΦΜ στον εσωτερικό έλεγχο.

«Αποδείχθηκε πως μεταξύ αυτών ήταν η γνωστή υπόθεση με τον Γράμμο και τον “πεθαμένο”. Συγκλονίστηκα. Συνέστησα Επιτροπή Ελέγχου τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 2020 και ζήτησα να μου φέρει αποτέλεσμα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ήρθε το πόρισμα και ήταν δύο φάκελοι: ένας της επιτροπής και ένας ξεχωριστός της κ. Τυχεροπούλου. Διαπίστωσα ότι ο φάκελος της κ. Τυχεροπούλου ήταν σαν να είχε ελέγξει πέντε χρόνια πίσω».

Πρόεδρος: Το πόρισμα της επιτροπής ποιο ήταν;

Μάρτυρας: Αφορούσε τα έτη 2019–2020.

Πρόεδρος: Από την αντιπαραβολή των φακέλων τι διαπιστώσατε;

Μάρτυρας: Κυρία πρόεδρε, είμαι έμπειρος… Δεν με έπεισε το πόρισμα. Έκανα τον σταυρό μου, λέω «τι γίνεται εδώ;».

Πρόεδρος: Τους καλέσατε να τους ρωτήσετε; Βλέπετε, στην καλύτερη περίπτωση, έναν αμελή έλεγχο…

Μάρτυρας: Έστειλα έγγραφο στην επικεφαλής της επιτροπής με συγκεκριμένα ερωτήματα και σημεία.

Πρόεδρος: Μετά τι έγινε;

Μάρτυρας: Μου ζητήθηκε παραίτηση από τον υπουργό.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι στο επίμαχο πόρισμα δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα με το ΑΦΜ γνωστού πλέον και ελεγχόμενου ποινικά μεγάλου παραγωγού από την Κρήτη. Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως δέχθηκε τηλεφώνημα τον Σεπτέμβριο του 2020 από τον τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου, ο οποίος τον ρώτησε γιατί γίνεται έλεγχος στη σύζυγο του συγκεκριμένου παραγωγού.

Ο μάρτυρας προσκόμισε στο δικαστήριο την επιστολή που είχε στείλει στην επικεφαλής των επιτροπών ελέγχου, στην οποία αναφέρει ότι η εν λόγω υπάλληλος έστειλε τα αποτελέσματα του επίμαχου ελέγχου στην κατηγορούμενη Αθανασία Ρέππα, πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο μάρτυρας είπε, με αφορμή άλλη αναφορά στην ίδια επιστολή. «Είχα καταγγελία ότι η κ. Ρέππα έστελνε αρχεία ελέγχου με προσυμπληρωμένα πεδία».

Τόνισε πως κάθε ύποπτη υπόθεση εστάλη στον εισαγγελέα και συμπλήρωσε «Όλα τα ΑΦΜ που εστάλησαν στη Δικαιοσύνη με ενδείξεις απάτης ήταν τεκμηριωμένα με στοιχεία. Δεν έχει εκπέσει καμία υπόθεση».

Τέλος, ο μάρτυρας προσκόμισε στο δικαστήριο επιστολή που είχε στείλει στον κατηγορούμενο Δημήτρη Μελά, τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγες ημέρες πριν ζητηθεί η παραίτησή του, στην οποία έκανε αναφορά σε κλίμα φόβου εντός του Οργανισμού.