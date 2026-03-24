Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με βολές κατά Φλωρίδη.

Σε υψηλούς τόνους και με αιχμές κατά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή όσα εκτυλίχθηκαν στη δικαστική αίθουσα κατά τη διαδικασία για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για εικόνες «ντροπής», αποδίδοντας ευθύνες στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως σημειώνεται, ο υπουργός επιχείρησε να διαχειριστεί επικοινωνιακά την κατάσταση, αποδίδοντας τα προβλήματα σε οργανωτικές αστοχίες, όπως η ταξιθεσία και η παρουσία συγγενών των θυμάτων σε θέσεις που προορίζονταν για δικηγόρους.

Η ανακοίνωση κατηγορεί τον κ. Φλωρίδη ότι αποφεύγει συστηματικά την ανάληψη ευθυνών, ενώ επικρίνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του σε μέσα ενημέρωσης, όπου –κατά τον ΣΥΡΙΖΑ– παρουσίασε μια εξωραϊσμένη εκδοχή των γεγονότων. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η προσπάθεια «θόλωσης» της πραγματικότητας και μετακύλισης ευθυνών δεν πρόκειται να ευοδωθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις επιθέσεις που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δέχθηκαν συγγενείς θυμάτων και νομικοί εκπρόσωποι, με την αντιπολίτευση να τις χαρακτηρίζει απαράδεκτες και προσβλητικές για τη μνήμη των νεκρών.

Η ανακοίνωση καταλήγει με σαφείς πολιτικές αιχμές, επισημαίνοντας ότι η στάση του υπουργού τον καθιστά «κατώτερο των περιστάσεων», ενώ αφήνονται και υπαινιγμοί προς τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιλογή και τη στήριξή του.