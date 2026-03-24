«Το σκεπτικό της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών υποδεικνύει ενδείξεις για ενιαίο κέντρο συντονισμού των εταιρειών του Predator με την ΕΥΠ»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολίασε την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι το σκεπτικό της απόφασης δείχνει ενδείξεις ύπαρξης ενιαίου κέντρου συντονισμού μεταξύ των εταιρειών του Predator και της ΕΥΠ.

Ειδικότερα στην δήλωσή του τόνισε ότι «το σκεπτικό της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που καταδίκασε τους τέσσερις ιδιώτες, όπως δημοσιεύεται σήμερα σε ερευνητικό ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών που υπογράφει ο Νίκος Παπαδημητρίου, είναι σαφές και υποδεικνύει ενδείξεις για ενιαίο κέντρο συντονισμού των εταιρειών του Predator με την ΕΥΠ.Το ερώτημα που αποφεύγει να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης και όσοι τον εκπροσωπούν είναι αυτό που προκύπτει από την δημόσια τοποθέτηση του καταδικασθέντος Ταλ Ντίλιαν: «Συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνήσεις». Το κουβάρι ξετυλίγεται. Οι παρακολουθήσεις με predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών.»

