Το δημοσίευμα του Βασίλη Σκουρή στο Dnews, με τίτλο «Εκτός κυβέρνησης όποιος υπουργός καταθέσει μήνυση για τις υποκλοπές!», βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής εκπομπής των Ράδιο Αρβύλα. Οι συντελεστές της εκπομπής στάθηκαν ιδιαίτερα στο περιεχόμενο του ρεπορτάζ, επισημαίνοντας ότι, από τη στιγμή που δεν υπήρξε καμία διάψευση, όσα αναφέρονται αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «παίρνει σάρκα και οστά όσα λέμε τόσο καιρό», υπονοώντας ότι φαίνεται να υπάρχει σαφής γραμμή αποφυγής νομικών ενεργειών για την υπόθεση των υποκλοπών.

Το αρχικό ρεπορτάζ περιγράφει μια ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ενδεχόμενη μήνυση από κυβερνητικό στέλεχος για την υπόθεση των υποκλοπών φέρεται να αντιμετωπίζεται ως «casus belli», ενισχύοντας το πολιτικό βάρος της υπόθεσης.

Casus belli (αφορμή πολέμου) για το Μαξίμου μια τέτοια κίνηση - Στοχοποιείται ο Κεσσές;

Αφορμή πολέμου αποτελεί για το Μαξίμου τυχόν κατάθεση μήνυσης για τις υποκλοπές από υπουργό ή άλλο «γαλάζιο» στέλεχος που παρακολουθούνταν!

Το μήνυμα αυτό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης, έχει αποσταλεί με πολλαπλούς τρόπους στα πρόσωπα που εξέταζαν το ενδεχόμενο να προσφύγουν σε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την παρακολούθησή τους.

Έτσι εξηγείται (;) το γεγονός ότι μέλη της κυβέρνησης, αν και θα ήθελαν, δεν προχωρούν σε μηνύσεις, έστω και αν αυτή η επιλογή υποβαθμίζει την προσωπικότητά τους και τους φέρνει μελλοντικά σε δύσκολη θέση ενώπιον της κοινής γνώμης. Σε περίπτωση, βλέπετε, που αρχίσει να ξηλώνεται το σκάνδαλο των υποκλοπών, τα πολιτικά πρόσωπα που παρακολουθούνταν και αποφεύγουν να καταθέσουν μηνύσεις για να πληροφορηθούν ποιοι και γιατί τους παρακολουθούσαν θα βρεθούν υπόλογα στην κοινή γνώμη. Και, για κυβερνητικά στελέχη, θα μπορούσε κανείς να εξηγήσει τους λόγους που δεν το πράττουν. Για πρόσωπα που είχαν την ευθύνη κρίσιμων τομέων της χώρας, πρωτίστως οι τότε αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί γιατί ευτελίζονται.

Το Μαξίμου, πάντως, δείχνει να επιλέγει την πλήρη υποβάθμιση της υπόθεσης, ελπίζοντας ξανά στον «κρίκο» της δικαιοσύνης. Όλα δείχνουν ότι επιδιώκει η εξέταση του σκανδάλου να καθυστερήσει όσο είναι δυνατόν, να πάει μετά τις εκλογές, ενώ δείχνει να προγραμματίζει την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που έχει ζητήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, για λίγο πριν από τις διακοπές του Πάσχα, προκειμένου να «χαθεί» μέσα στο κλίμα των ημερών και να ξεχαστεί.

Τέλος, με ενδιαφέρον παρατηρείται η στοχοποίηση του δραστήριου συνηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ, όπως και η σιωπή των φιλοκυβερνητικών (και όχι μόνο) μέσων ενημέρωσης για το μείζον θέμα των υποκλοπών!