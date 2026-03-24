Νέο γύρο ερευνών και για κατασκοπεία ανοίγει η καθαρογραφή της απόφασης του δικαστηρίου για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο «κάδρο» και άλλα πρόσωπα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον καταλογισμό ποινικών ευθυνών και σε άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, ξεκίνησε, καθώς ήδη καθαρογράφηκε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, από την απαγγελία της, καθαρογράφηκε το σκεπτικό της απόφασης που φέρει την υπογραφή του προέδρου του δικαστηρίου Νίκου Ασκιανάκη η οποία μαζί με τα πρακτικά της διαδικασίας διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να δρομολογηθεί νέος κύκλος ερευνών.

Η απόφαση περιλαμβάνει 1.930 σελίδες στις οποίες ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αξιολογεί τα στοιχεία που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, βάζοντας στο «στόχαστρο» τα νέα πρόσωπα, ο ρόλος των οποίων ήδη διαφάνηκε κατά τη διάρκεια της δίκης και καταγράφει τον τρόπο λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, δίνοντας έμφαση στο αδίκημα της κατασκοπείας το οποίο πλέον θα πρέπει να μπει στο «μικροσκόπιο» των εισαγγελικών λειτουργών.

Το σκεπτικό της απόφασης

Στο σκεπτικό της απόφασης περιλαμβάνονται αναλυτικά όλα τα επίμαχα μηνύματα παγίδευσης, η ώρα παγίδευσης και τα θύματα, ενώ αναδεικνύεται ότι το Predator ανήκει στην κατηγορία των κορυφαίων κατασκοπευτικών λογισμικών, τα οποία πωλούνται μόνο σε συγκεκριμένες κρατικές υπηρεσίες για διπλωματικούς και οικονομικούς λόγους αλλά και για και λόγους μείωσης των πιθανών νομικών επιπλοκών. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, δείχνουν πως οι κατηγορούμενοι πωλούσαν το κατασκοπευτικό αυτό λογισμικό με ολοκληρωμένη προσφορά σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις υπηρεσίες πληροφοριών, το οποίο όμως δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την σύμπραξη και συμβολή των κατηγορουμένων με παροχή υποδομής, τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης, διαρκούς υποστήριξης και πρόσβασης στα δεδομένα.

Όλοι οι έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την ίδια την ΕΥΠ, ήταν εντελώς επιφανειακοί ενώ, λόγω του παράνομου χαρακτήρα του Predator η δοσοληψία με το κράτος πιθανότατα είναι κρυμμένη σε άλλες νόμιμες συμβάσεις ακόμα και άσχετες με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή την Προεδρία της Κυβέρνησης, όπου υπάγεται η ΕΥΠ. Επίσης, προέκυψε ότι ο Όμιλος Intellexa συνέχισε να λειτουργεί και μετά το 2022 και πιθανόν μέχρι και το 2026 αλλά και η εμπλοκή της ΕΥΠ μέσω της προπληρωμένης κάρτας του Κοσμίδη, την οποία προμηθεύτηκε από τον συνεργαζόμενο με την ΕΥΠ Κ. Πετρίση και φορτίστηκε πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ (ΚΕΤΥΑΚ) στην Αγία Παρασκευή, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Μόνο συμπτωματική δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί η αναφορά του Κωνσταντίνου Πετρίση -όπως επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί από τον προαναφερόμενο μάρτυρα Αιμίλιο Κοσμίδη- ο οποίος αφενός μεν απασχολούνταν στο κατάστημα Cosmote από το οποίο παραδόθηκε η ως άνω προπληρωμένη κάρτα αφετέρου δε, είχε παραδεχθεί στον ως άνω μάρτυρα, ότι συνεργάζεται έναντι αμοιβής με την ΕΥΠ, σε συνδυασμό δε με το γεγονός ότι η εν λόγω κάρτα φορτίσθηκε μέσω ΑΤΜ υποκαταστήματος της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή, κοντά δηλαδή στις κτηριακές υποδομές του ΚΕΤΥΑΚ (εντός του οποίου μάλιστα φέρεται να έχει εντοπιστεί στις 24-06-2022 το υπ’ αριθ. ΧΕΚ 1344 όχημα της εταιρείας Krikel-βλ. σχετικές επισκοπηθείσες φωτογραφίες), συντρέχουν επαρκή στοιχεία και ως εκ τούτου πρέπει να διερευνηθεί η τυχόν ευθύνη και συμετοχική δράση αυτού αλλά και τυχόν λοιπών τρίτων εμπλεκόμενων προσώπων στις ένδικες αξιόποινες πράξεις».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους κρατικούς αξιωματούχους που είχαν γίνει στόχος παρακολούθηση αναφέροντας : « λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και την έκταση των δεδομένων που μπορεί να αποσπασθούν σε συνδυασμό με τους αποδέκτες των μηνυμάτων που περιείχαν συνδέσμους επιμόλυνσης με το λογισμικό κατασκοπείας «Predator», μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδης, ο Υπουργός Εξωτερικών κ.

Νικόλαος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης και άλλων Υπουργών που χειρίζονται καίρια χαρτοφυλάκια με κρατικά απόρρητα και μυστικές πληροφορίες (κατά την έννοια του άρθρου 149 ΠΚ) αλλά και των απόρρητων κρατικών εγγράφων που ο πρώην Υπουργός και ήδη παριστάμενος προς υποστήριξη της κατηγορίας κ. Χρήστος Σπίρτζης διατηρούσε στην κινητή τηλεφωνική του συσκευή σε ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), τα οποία εισφέρθηκαν στα αναγνωστέα έγγραφα και μπορούσαν να υποκλαπούν (τα οποία αφορούσαν διαπραγματεύσεις για την μεταβολή του νομικού καθεστώτος σε σχέση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), την αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος στήριξης της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και τηλεγράφημα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι, αναφορικά με την εγκαθίδρυση νέας γραμμής αεροπορικής σύνδεσης Ντουμπάι – Νέα Υόρκη μέσω Αθήνας), καταδεικνύεται ότι ενόψει των εν λόγω νέων στοιχείων πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να επανεξετασθεί η τυχόν τέλεση εκ μέρους των κατηγορουμένων και των τυχόν τρίτων συμμετόχων και άλλων αξιόποινων πράξεων και δη της κατασκοπίας του αρ. 148 ΠΚ (τουλάχιστον υπό τη μορφή της απόπειρας)» .

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι από τα στοιχεία που προέκυψαν «καταδεικνύεται ότι οι κατηγορούμενοι σε σύμπραξη με έτερους εργαζόμενους αναβάθμισαν και προετοίμασαν πλήρως την υποδομή τους για την εφαρμογή και αποπεράτωση του εγκληματικού τους σχεδίου με την αποστολή περαιτέρω μηνυμάτων προς τους στόχους που είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν μέσω των κινητών τους συσκευών».

Σχετικά με τα μαζικά μηνύματα που φέρονται να εστάλησαν από το τηλέφωνο του Γρηγόρη Δημητριάδη ο πρόεδρος του δικαστηρίου επισημαίνει στο σκεπτικό της απόφασής του :

«(…) Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδεικνύεται ότι περί τα τέλη Ιανουαρίου του έτους 2021, οπότε και ξεκίνησε η μαζική αποστολή μηνυμάτων με επιμολυσμένους συνδέσμους (links) προς τους παθόντες (βλ. ιδίως την 26η-01-2021 οπότε και απεστάλη, με φερόμενο αποστολέα τον τηλεφωνικό αριθμό του Γενικού Γραμματέα κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, σε ένδεκα αποδέκτες ευχαριστήριο μήνυμα για ευχές), υπεβλήθησαν αιτήματα προς την «Hostmein» για την εγκατάσταση νέων διακομιστών, ενώ παράλληλα με την προαναφερόμενη από 17-02-2023 τροποποιητική σύμβαση τετραπλασιάστηκε ο όγκος δεδομένων της καμπίνας από 10U σε 42U και αναβαθμίστηκε η ταχύτητα δεδομένων από 100 σε 200Μbs .Από το συνδυασμό των παραπάνω καταδεικνύεται ότι οι κατηγορούμενοι σε σύμπραξη με έτερους εργαζόμενους αναβάθμισαν και προετοίμασαν πλήρως την υποδομή τους για την εφαρμογή και αποπεράτωση του εγκληματικού τους σχεδίου με την αποστολή περαιτέρω μηνυμάτων προς τους στόχους που είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν μέσω των κινητών τους συσκευών.

Όσον αφορά τα νέα πρόσωπα που «δείχνει» η απόφαση, επισημαίνεται πως θα πρέπει να διερευνηθούν από τις εισαγγελικές αρχές .: «Προς αξιολόγηση ποινικών ευθυνών τουλάχιστον των παρακάτω προσώπων, που αποτελούν σημαίνοντα στελέχη των εξεταζόμενων εταιριών και δεν αποτελούσαν απλά εκτελεστικά όργανα των κατηγορουμένων, αλλά είχαν εξίσου πλήρη εικόνα καθώς και αποφασιστικές αρμοδιότητες επί των επιχειρήσεων: α) Rotem Farkash (πιθανός δημιουργός του κώδικα του λογισμικού predator καθώς και συνιδρυτή της εταιρίας Cytrox, που αποτελούσε την πηγή του predator) εγκατεστημένου στην Ελλάδα για διάστημα κάποιων μηνών οπωσδήποτε, για συνέργεια στα ανωτέρω αδικήματα των κατηγορουμένων

β) Merom Harpaz, πιθανώς κατόχου ρουμανικού διαβατηρίου, γενικού διευθυντή/τεχνικού διευθυντή της ομάδας των ισραηλινών που έφεραν στην Ελλάδα το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό predator-πρώην στέλεχος όπως και ο Tal Dilian των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας και υπεύθυνο προσλήψεων χαμηλότερων αξιωματούχων της εταιρίας intellexa

γ) Einat Semama, ανωτέρου στελέχους των εταιριών συμφερόντων Dilian, η οποία ήλθε στην Ελλάδα, υπέγραψε τις συστάσεις των εταιριών μαζί με τη Sara Hamou, συντόνισε πρόσωπα και καταστάσεις, και τα μισθωτήρια γραφείων της εταιρίας intellexa, και έχουσας γνώση και πρόθεση συνδρομής για τις εκάστοτε δραστηριότητες της εταιρίας

δ) Σωτήρη Ντάλα, τεχνικού διευθυντή και σημαίνοντος στελέχους της εταιρίας intellexa, ο οποίος επέβλεπε όλα τα του τεχνικού τμήματος, γνώστη όλων των προοιόντων και τεχνικών προδιαγραφών της σουίτας παρακολουθήσεων του predator, κείμενο ακριβώς κάτω από το Γιάννη Λαβράνο στην ιεραρχία, σε απόλυτη συννενόηση με αυτόν, ο οποίος ακόμη και κατά την κατάθεση Τρίμπαλη στην εξεταστική της Βουλής επικοινωνούσε με αυτόν μεταφέροντας εντολές του Λαβράνου ή και δίνοντας δικές του εντολές.

ε) Δημητρίου Ξυπτερά, Ιωάννη Τουμπή, Ιωάννη Μπόλιαρη, οι οποίοι είχαν πρόσβαση στους servers της intellexa που φιλοξενούνταν στην εταιρία hostmein και ρόλο στην αφαίρεση αυτών την 16.12.2021 και τυχόν άλλων εμπλεκομένων εργαζομένων της εταιρίας intellexa οι οποίοι είχαν επιχειρησιακή εικόνα αναφορικά με το κατασκοπευτικό λογισμικό».

Στην δικαστική απόφαση περιλαμβάνεται ολόκληρη η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας Δημήτρη Παυλίδη ο οποίος αναφερόμενος στους υψηλά ιστάμενους «στόχους» του Predator διαπιστώνει μεγάλη απροθυμία «να δώσουν τα τηλέφωνά τους προς εξέταση, να υποβάλλουν εγκλήσεις ή έστω να παραστούν και ως απλοί μάρτυρες στο ακροατήριο του δικαστηρίου αυτού, ειδικά για πολύ υψηλά ιστάμενους ανθρώπους, στρατιωτικούς, υπουργούς κτλ, αρκετοί από τους οποίους είναι πιθανό να είχαν πατήσει τα σχετικά λινκ και με αυτόν τον τρόπο να είχε εγκατασταθεί στο κινητό τους παράνομο λογισμικό παρακολούθησης».