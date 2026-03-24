Κρίσιμη συνεδρίαση το απόγευμα της γραμματείας της ΚΟΕΣ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σε μια επιλογή υψηλού συμβολισμού, στη μετατροπή του ΠΑΣΟΚ από πολυκομματικό σε μονοκομματικό φορέα προχωράει ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως προκύπτει από τις συζητήσεις που έγιναν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής καταστατικού του ΠΑΣΟΚ ενόψει του συνεδρίου που αρχίζει την Παρασκευή. Η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου ο κ. Ανδρουλάκης να δείξει ότι εννοεί ότι ο στόχος του είναι η πρώτη θέση στις εκλογές.

Διότι, με βάση τη νομοθεσία, αν το ΠΑΣΟΚ κατέβει στις εκλογές με τη σημερινή του μορφή, τότε δεν θα δικαιούται το (κλιμακωτό) μπόνους των εδρών που προβλέπονται από τον εκλογικό νόμο για το πρώτο κόμμα ανάλογα με τα ποσοστά που θα λάβει. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί παλαιότερα και με τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ο κ. Τσίπρας μετά τη ραγδαία άνοδο στις εκλογές του 2012 τον είχε μετατρέψει σε ενιαίο κόμμα. Η φόρμουλα του πολυκομματικού φορέα είχε χρησιμοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να ξεπερνάει το σκόπελο με τις μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις που είχε προς τις τράπεζες. Κοινώς ήταν τα "πολλά ΑΦΜ" για να μην "ρουφιέται" όλη η κρατική επιχορήγηση από τις τράπεζες.

Κάπως έτσι στο πρωτοδικείο δηλωνόταν ένα σχήμα στο οποίο μετείχαν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου, η κίνηση ΕΔΕΜ του Απόστολου Πόντα κλπ. Τώρα, λοιπόν, με την εισήγηση που κάνει ο κ. Ανδρουλάκης και η οποία εκ των πραγμάτων θα περάσει από το συνέδριο, αυτό αλλάζει και το ΠΑΣΟΚ θα είναι ενιαίο κόμμα. Προφανώς και ο αρμόδιος επί των οικονομικών του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης εκτιμάται ότι θα έχει βρει τη σχετική φόρμουλα με τις τράπεζες προκειμένου να μένει τμήμα της επιχορήγησης στα ταμεία του κόμματος. Από την άλλη, κατά απολύτως ασφαλείς πληροφορίες αυτό δεν σημαίνει ότι ο κ. Παπανδρέου θα κλείσει το ΚΙΔΗΣΟ, αντιθέτως έχει καταστήσει σαφές ότι θα διατηρήσει την παρουσία του.

Με βάση τις συζητήσεις που έχουν γίνει, το ΠΑΣΟΚ θα μετατραπεί από πολυκομματικός σε πολυτασικός φορέα, που σημαίνει ότι θα αναγνωρίζονται οι εσωκομματικές τάσεις. Κάτι τέτοιο αφορά την κίνηση "Ανανεωτική Αριστερά" του Θόδωρου Μαργαρίτη, όπως επίσης και τις Κινήσεις Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία. Οι καταστατικές αλλαγές προβλέπουν και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η ανάδειξη των υποψηφιοτήτων για την προεδρία του κόμματος. Έως τώρα αυτό γινόταν είτε με 5000 υπογραφές μελών του κόμματος είτε με την στήριξη του 15% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα η σκέψη που υπάρχει είναι να απαιτείται το 15% των συνέδρων για να είναι κάποιος/α υποψήφιος/α για την προεδρία.

Εν τω μεταξύ, σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην Κύπρο και θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της γραμματείας της ΚΟΕΣ, εκεί που μετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Το ενδιαφέρον σχετίζεται τόσο με το αν θα υπάρξουν αντιδράσεις για τις αλλαγές στο καταστατικό, όσο και με την ενημέρωση που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης αναφορικά με την τοποθέτησή του στο συνέδριο και ιδιαίτερα σε σχέση με την στρατηγική του κόμματος για τις εκλογές, τις συμμαχίες και προφανώς το ζήτημα που έχει θέσει ο κ. Δούκας να υπάρχει ρητή δέσμευση του συνεδρίου πως δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ υπό καμία προϋπόθεση.

Εκτιμάται πως στο τέλος της ημέρας και σε αυτό το ζήτημα θα βρεθεί κοινός τόπος. Παραλλήλως θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η ανακοίνωση της ΚΟΕΣ, δεδομένου ότι θα πρέπει να γίνουν γνωστά τα περίπου 900 πρόσωπα που μετέχουν ex officio στο συνέδριο. Εκτός, δηλαδή, των βουλευτών, των μελών της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής, των γραμματέων των τομέων του κόμματος, υπάρχει και μια πλειάδα στελεχών που θα πάρουν μέρος στο συνέδριο χωρίς να περάσουν από την διαδικασία της εκλογής. Εκ των πραγμάτων, πρόκειται κυρίως για στελέχη που είναι κοντά στον κ. Ανδρουλάκη και θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τους συσχετισμούς υπέρ του προεδρικού μπλοκ.