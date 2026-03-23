Η ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μετά την ήττα της Μελόνι στο δημοψήφισμα.

«Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας», υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση, μετά την ήττα της Τζόρτζια Μελόνι στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.

«Ο ιταλικός λαός, παρά την πίεση από τη συντηρητική κυβέρνηση Μελόνι - Σαλβίνι, απέρριψε σήμερα τη συνταγματική μεταρρύθμιση, που μόνο στόχο είχε την επέκταση του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαιοσύνη», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στην ίδια ανάρτηση, συγχαίρει το Δημοκρατικό κόμμα και τη γραμματέα του, Έλι Σλάιν «που με τον αγώνα τους προστάτευσαν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία!».

