«Χαμένη ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό της Ιταλίας», σχολίασε η Τζόρτζια Μελόνι.

Πλήγμα υπέστη η Τζόρτζια Μελόνι, καθώς οι ψηφοφόροι απέρριψαν τη δικαστική μεταρρύθμιση που προωθούσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Με τις περισσότερες ψήφους να έχουν καταμετρηθεί, για το δημοψήφισμα που διενεργήθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα, το «όχι» συγκεντρώνει σχεδόν το 54%, έναντι του 46% που ενέκρινε την προσπάθεια της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του συντάγματος και την αναδιαμόρφωση της δικαστικής εξουσίας.

«Οι Ιταλοί αποφάσισαν και σεβόμαστε αυτή την απόφαση», ανέφερε η Μελόνι σε μήνυμα στα social media. «Προφανώς, λυπούμαστε για αυτή τη χαμένη ευκαιρία να εκσυγχρονίσουμε την Ιταλία, ωστόσο αυτό δεν αλλάζει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σοβαρά και αποφασιστικά για το καλό του έθνους», συμπλήρωσε, καθιστώντας σαφές πως δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί.

Η συμμετοχή στο δημοψήφισμα ήταν μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν και ανήλθε περίπου στο 60%, καθώς κατά τα φαινόμενα οι ψηφοφόροι κινητοποιήθηκαν από την καμπάνια η οποία αποκάλυψε τη βαθιά έχθρα ανάμεσα στον δεξιό συνασπισμό και τους δικαστές. Περίπου 50 δικαστές συγκεντρώθηκαν στο δικαστήριο της Νάπολης και άρχισαν να τραγουδούν το «Bella Ciao», όταν έγινε σαφής η ήττα της κυβέρνησης.

Με την ήττα, η Μελόνι χάνει την «αύρα» της νικήτριας στα μάτια των Ιταλών ψηφοφόρων, έπειτα τέσσερα χρόνια νικών, σημειώνει το Reuters. «Όταν ένας ηγέτης χάνει το μαγικό του άγγιγμα, όλοι αρχίζουν να τον αμφισβητούν και υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να προσποιηθούν πως όλα είναι όπως πάντα», επεσήμανε ο Ματέο Ρέντσι, που παραιτήθηκε από πρωθυπουργός το 2016 όταν έχασε το δημοψήφισμα για τη δική του συνταγματική μεταρρύθμιση.

Το αποτέλεσμα μπορεί να αναζωογονήσει την κατακερματισμένη κεντροαριστερά, δίνοντας στα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης- το Δημοκρατικό και το Κίνημα 5 Αστέρων, την ώθηση να σφυρηλατήσουν μια ευρεία συμμαχία ώστε να αντιμετωπίσουν το συντηρητικό μπλοκ, επισημαίνει το Reuters.

«Τα καταφέραμε! Ζήτω το σύνταγμα!», σχολίασε ο ηγέτης του Κινήματος 5 Αστέρων και πρώην πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε.

