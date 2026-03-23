Τσουκαλάς: Ανιστόρητο και επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα οι δηλώσεις Πλεύρη.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί αδιανόητη δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας.

Μιλώντας την Κυριακή στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» στην Κύπρο, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι οι «Αριστεροί δεν μπορούν να αξιολογήσουν αυτή τη σχέση» και αναφερόμενος στη «σωστή πλευρά της ιστορίας» πρόσθεσε «Για αυτό τον λόγο δεν πρέπει ούτε να σεβόμαστε, ούτε να τιμούμε τους αγώνες της Αριστεράς, όπως λένε, ποτέ. Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε αγώνες σε βάρος του έθνους, ήταν αγώνες αντίθετοι με το καλό της πατρίδας».

Δείτε την επίμαχη δήλωση του Θάνου Πλεύρη στο 4:00 του βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=iB1VfXuOQ44}

Τσουκαλάς: Ανιστόρητο, επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως τα λεγόμενα του Θάνου Πλεύρη αποτελούν ένα «ανιστόρητο και επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» και απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη έθεσε το ερώτημα: «Αυτή είναι η σύγχρονη φιλελεύθερη κεντροδεξιά, που δήθεν πρεσβεύετε; Μια παράταξη όμηρος της Ακροδεξιάς;».

