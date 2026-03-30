Η έναρξη του σημερινού «Ράδιο Αρβύλα», ήρθε με… εκπλήξεις.

Οι «Ράδιο Αρβύλα», επέστρεψαν και σήμερα, Δεύτερα 30 Μαρτίου στο πόστο τους, με σκοπό να σατιρίσουν την καθημερινότητα και τις τελευταίες εξελίξεις των ημερών.

Παρ’ όλα αυτά, η σημερινή έναρξη, ήταν λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες, καθώς ο Αντώνης Κανάκης, πριν καλωσορίσει τους τηλεθεατές, μίλησε για τον επισκέπτη του τον μικρό… Φι.

Ο παρουσιαστής, επέλεξε να μην δώσει περεταίρω πληροφορίες για το νεαρό αγόρι που βρέθηκε στο πλατό, ωστόσο ο μικρός φάνηκε ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τις κάμερες και τα όσα συμβαίνουν στο σημείο.

Έτσι, το παιδί, κοίταξε την κάμερα χαμογελώντας, με τον Αντώνη Κανάκη να λέει χαρακτηριστικά: «Καλή εβδομάδα σε όλους…. Γεια σου Φι. Κυρίες και κύριοι, σήμερα υπάρχει στο πλατό, ο ένας και μοναδικός, γνωστός ως… Φι. Είναι εδώ μαζί μας αυτό το αγγελούδι… Θα περνάει από διάφορα σημεία, είναι πολύ διακριτικός».

Αμέσως μετά, ο παρουσιαστής, έσπευσε να υποδεχτεί τους τηλεθεατές, ανακοινώνοντας μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για την τελευταία εβδομάδα προβολής των «Ράδιο Αρβύλα»:

«Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Και τι εβδομάδα αυτή… Είναι η τελευταία εβδομάδα για εμάς. Η τελευταία εβδομάδα για το Ράδιο Αρβύλα…».

