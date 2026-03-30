Οι «Ράδιο Αρβύλα», επέστρεψαν και σήμερα, Δεύτερα 30 Μαρτίου στο πόστο τους, με σκοπό να σατιρίσουν την καθημερινότητα και τις τελευταίες εξελίξεις των ημερών.
Παρ’ όλα αυτά, η σημερινή έναρξη, ήταν λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες, καθώς ο Αντώνης Κανάκης, πριν καλωσορίσει τους τηλεθεατές, μίλησε για τον επισκέπτη του τον μικρό… Φι.
Ο παρουσιαστής, επέλεξε να μην δώσει περεταίρω πληροφορίες για το νεαρό αγόρι που βρέθηκε στο πλατό, ωστόσο ο μικρός φάνηκε ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τις κάμερες και τα όσα συμβαίνουν στο σημείο.
Έτσι, το παιδί, κοίταξε την κάμερα χαμογελώντας, με τον Αντώνη Κανάκη να λέει χαρακτηριστικά: «Καλή εβδομάδα σε όλους…. Γεια σου Φι. Κυρίες και κύριοι, σήμερα υπάρχει στο πλατό, ο ένας και μοναδικός, γνωστός ως… Φι. Είναι εδώ μαζί μας αυτό το αγγελούδι… Θα περνάει από διάφορα σημεία, είναι πολύ διακριτικός».
Αμέσως μετά, ο παρουσιαστής, έσπευσε να υποδεχτεί τους τηλεθεατές, ανακοινώνοντας μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για την τελευταία εβδομάδα προβολής των «Ράδιο Αρβύλα»:
«Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Και τι εβδομάδα αυτή… Είναι η τελευταία εβδομάδα για εμάς. Η τελευταία εβδομάδα για το Ράδιο Αρβύλα…».
