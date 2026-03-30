Πρωταγωνιστής στην τηλεθέαση αναδείχθηκε το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA κατέκτησε την κορυφή σημειώνοντας 18,7% στο σύνολο του κοινού και 14,8% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η κάλυψη ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές.

Η επιτυχημένη πορεία του «Τούνελ» αποτυπώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, όπου διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του με μέσο όρο 20% σύνολο του κοινού και 14,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Με τις αποκαλυπτικές έρευνες και τη διαχρονική εμπιστοσύνη των τηλεθεατών, το «Φως στο Τούνελ» συνεχίζει να ξεχωρίζει στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής.