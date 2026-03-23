Τι διαμηνύουν πρόσωπα που σκεφτόταν να καταθέσουν μηνυτήριες αναφορές.

Δυσαρεστημένα με τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη (ΕΔΩ) εμφανίζονται κάποια θύματα των υποκλοπών που εξέταζαν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την παρακολούθησή τους.

«Η δήλωση κομματικοποιεί το θέμα, είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν κάποιος κάνει τώρα μήνυση θα χαρακτηριστεί ουρά του ΠΑΣΟΚ» συνηθίζουν να λένε στους συνομιλητές τους.

Αν και δεν εξηγείται γιατί δεν έχουν κάνει μήνυση έως τώρα, είναι φανερό πως η δήλωση δυσκολεύει.

Αλλά τι να κάνει και ο Ανδρουλάκης, κάπως θα πρέπει να σταματήσει η «ομερτά» Μαξίμου και ηγεσίας Δικαιοσύνης γύρω από το μείζον αυτό θέμα δημοκρατίας και εθνικής ασφάλειας!

Β.Σκ