Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, ίσως και πριν από το Πάσχα.

Θρυαλλίδα δικαστικών και εν δυνάμει και πολιτικών εξελίξεων αποτελεί πλέον η καθαρογραφή της πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς τόσο το περιεχόμενο όσο κυρίως καθαυτή η έκδοσή της δρομολογεί τις επόμενες κινήσεις σε πολλαπλά επίπεδα.

Από την πλευρά τους οι 4 καταδικασθέντες Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος περιμένουν την καθαρογραμμένη απόφαση, προκειμένου να εξετάσουν με τα επιτελεία τους τα νομικά περιθώρια που έχουν για προσπάθεια μείωσης της ποινής των 126 ετών ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης στο δεύτερο βαθμό, ενόσω υποβάλλονται νέες μηνήσεις και αγωγές από θύματα του Predator που κινητοποιήθηκαν μετά και την πρώτη απόφαση, γεγονός που σημαίνει και νέες δίκες.

Με το βλέμμα στην καθαρογραφή της απόφασης, ωστόσο, βρίσκεται διακριτικά και το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να αποκρυπτογραφήσει τη στάση που θα τηρήσουν στη συνέχεια της υπόθεσης οι 4 καταδικασθέντες και κατά πόσο θα επιχειρήσουν να το εμπλέξουν, κάτι που ήδη έκανε τροχιοδεικτικά ο Ταλ Ντίλιαν με την προ εβδομάδας δήλωσή του πως πουλάει το Predator «μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Πληροφορίες του Dnews αναφέρουν πως η απόφαση του Μονομελούς θα έχει καθαρογραφεί εντός των επόμενων δεκαπέντε ημερών, πιθανότατα πριν από το Πάσχα, γεγονός που θα δρομολογήσει την αποστολή των πρακτικών της υπόθεσης και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για άνοιγμα της υπόθεσης επί της ουσίας από την αρχή, ακυρώνοντας τις παλαιότερες μεθοδεύσεις του Αρείου Πάγου, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να εκκινήσει και η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα διενεργήσει νέα προανάκριση, εξετάζοντας εκ νέου μάρτυρες για το αδίκημα και της απόπειρας κατασκοπείας. Το ερώτημα είναι το εάν θα αφεθεί να κάνει την προανάκριση ή θα πάρει την υπόθεση από τα χέρια της ο Άρειος Πάγος. Εάν συμβεί το δεύτερο η προσοχή θα πρέπει να πέσει στο εάν ο Άρειος Πάγος θα εξετάσει ως πλημμέλημα ή ως κακούργημα την κατασκοπεία. Αν την χαρακτηρίσει πλημμέλημα - κάτι που θα σημαίνει πως εισαγγελέας που θα οριστεί δεν θα εξετάσει τα κινητά τηλέφωνα του Νίκου Δένδια και του Κωνσταντίνου Φλώρου και άλλων κρατικών αξιωματούχων- τότε η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο λόγω παραγραφής. Εάν όμως ο εισαγγελέας δεν ακολουθήσει τους νομικούς ακροβατισμούς του πρόσφατου παρελθόντος, όπως στην περίπτωση Ζήση, και διαπιστώσει την κακουργηματική κατασκοπεία στη βάση της συσχέτισης των ημερομηνίων που επιμολύνθηκαν οι στόχοι και του προγράμματος τους στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό της χώρας, τότε κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα τόσο για τους 4 ιδιώτες όσο και για την κυβέρνηση:

1. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στην υπόθεση για τα πλημμελήματα, ο ανακριτής που θα πάρει την υπόθεση από τον εισαγγελέα δύναται να επιβάλει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ή να προχωρήσει ακόμα και σε προφυλακίσεις, δεδομένου ότι πλέον το υπό εξέταση αδίκημα είναι βαρύτατο κακούργημα, αυτό της απόπειρας κατασκοπείας. Σημειώνεται ότι από τους τέσσερις κατηγορούμενους μόνο οι Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χάμου έδωσαν το παρόν στο Μονομελές, ενώ Φέλιξ Μπίτζιος και Γιάννης Λαβράνος ουδέποτε εμφανίστηκαν. Αποτελεί επομένως εύλογη απορία κατά πόσο στους τέσσερις κατηγορούμενους θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι, αν και εφόσον βρίσκονται στη χώρα όταν διενεργείται η προανάκριση.

2. Τι θα σημάνει για την κυβέρνηση, ενδεχόμενη επιβολή περιοριστικών όρων σε κάποιον ή κάποιους εκ των κατηγορουμένων και συνεπακόλουθα αλλαγή στάσης τους; Ή ακόμα χειρότερα, τι θα σημάνει για την κυβερνητική προσπάθεια απεμπλοκής από το σκάνδαλο μία νέα εξέλιξη «Χριστοφοράκου», εάν κάποιος από τους κατηγορούμενους επιλέξει τη φυγή;

3. Ενδεχόμενη υποβολή μήνυσης από έναν ή περισσότερους υπουργούς, εάν αυτή υποβληθεί, αυτομάτως αναβαθμίζει εκ των πραγμάτων τη σπουδαιότητα της υπόθεσης και θέτει σε πιο στέρεες βάσεις το κατηγορητήριο περί κατασκοπείας, ενώ καθίσταται αυτονόητο πως θα πυροδοτήσει τεκτονικές δονήσεις στα θεμέλια της κυβέρνησης.

Οι αποκαλύψεις που έχει κάνει ο συνήγορος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, για παγίδευση του ΑΓΕΕΘΑ ανήμερα συνεδρίασης Επιτροπής του ΝΑΤΟ παρουσία του, ή υπουργών σε επίσημες διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, είναι ενδεικτικές της τροπής που μπορεί να πάρει η υπόθεση, εάν αντιμετωπιστεί στην πραγματική της διάσταση.