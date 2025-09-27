Το 2018, ο Μπάργκιελ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατέβηκε με σκι το Κ2 του Πακιστάν, το δεύτερο υψηλότερο βουνό στον κόσμο.

Ένας Πολωνός σκιέρ περιπέτειας έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε και κατέβηκε με σκι το Έβερεστ, χωρίς τη χρήση πρόσθετου οξυγόνου.

Όπως αναφέρει ο guardian, η ανάβαση ήταν η τρίτη προσπάθεια του Andrzej Bargiel να αναρριχηθεί στο Έβερεστ - το ψηλότερο βουνό στη γη με ύψος 8.849 μέτρα - αφού επικίνδυνες συνθήκες ανάγκασαν τον 37χρονο να εγκαταλείψει προηγούμενες προσπάθειες το 2019 και το 2022.

«Η ίδια η κορυφή ήταν επίπονη και δύσκολη. Δεν είχα περάσει ποτέ τόσο πολύ χρόνο σε τέτοιο υψόμετρο στη ζωή μου, οπότε αυτό ήταν από μόνο του μια πρόκληση», είπε ο Bargiel. «Το να κατέβω με σκι το Έβερεστ χωρίς οξυγόνο ήταν ένα όνειρο που μεγάλωνε μέσα μου εδώ και χρόνια».

Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι έχουν ανέβει στο βουνό, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των Ιμαλαΐων, αλλά μόνο περίπου 200 το έχουν καταφέρει χωρίς επιπλέον φιάλες οξυγόνου. Μερικοί άνθρωποι έχουν ξανακατέβει με σκι, αλλά ποτέ μια συνεχή κατηφόρα χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο.

Χρειάστηκαν σχεδόν 16 ώρες τη Δευτέρα για να σκαρφαλώσει ο Μπάργκιελ μέσα από τη «ζώνη θανάτου», η οποία βρίσκεται πάνω από τα 8.000 μέτρα, όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι επικίνδυνα χαμηλά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην κορυφή του βουνού, ο αέρας είναι τόσο αραιός που οι ορειβάτες λαμβάνουν μόνο περίπου το ένα τρίτο του οξυγόνου που διατίθεται στο επίπεδο της θάλασσας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη, υγρό στους πνεύμονες, ακόμη και θάνατο.

Το πρωί της Τρίτης, κατέβηκε με σκι μέσα από τον παγοκαταρράκτη Khumbu, έναν λαβύρινθο από πύργους πάγου και βαθιές σχισμές γνωστές ως ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα του Έβερεστ, πριν φτάσει στην κατασκήνωση βάσης. Οδηγήθηκε μέσα από αυτό το τμήμα εν μέρει από ένα drone που πετούσε ο αδελφός του, Μπάρτεκ.

«Χώρισα την κατάβαση σε δύο μέρη, καθώς η πλοήγηση στον τεχνικά δύσκολο παγοκαταρράκτη σε σχετικά ασφαλείς συνθήκες ήταν δυνατή μόνο το πρωί», δήλωσε ο Μπάργκιελ.

Η ομάδα του Μπάργκιελ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ήταν ένα «πρωτοποριακό ορόσημο στον κόσμο του ορειβατικού σκι».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, πανηγύρισε στο X, γράφοντας: «Ο ουρανός είναι το όριο; Όχι για τους Πολωνούς! Ο Αντρέι Μπάργκιελ μόλις κατέβηκε με σκι το Έβερεστ».

Σε συνέντευξή του στον Guardian το 2020, είπε: «Κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να γίνει. Ακόμα και ο ίδιος μου ο αδερφός είχε αμφιβολίες. Με δίδαξε την αξία της υπομονής - και ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα».

{https://youtu.be/7HTOjU3LxiE?si=8hk1B7b_pskQZ9wy}