Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένοι τουρίστες έχουν διασωθεί.

Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη την Κυριακή (5/10) στις πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, όπου μια χιονοθύελλα έχει παγιδεύσει τουλάχιστον 1.000 άτομα σε κατασκηνώσεις στην ανατολική πλευρά του βουνού.

Όπως αναφέρει το BBC, οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στις απομακρυσμένες θιβετιανές πλαγιές του Έβερεστ, όπου μια χιονοθύελλα έχει παγιδεύσει σχεδόν 1.000 άτομα σε κατασκηνώσεις στην ανατολική πλευρά του βουνού, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Εκατοντάδες κάτοικοι του χωριού και ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί για να καθαρίσουν το χιόνι που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Οι έντονες χιονοπτώσεις ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής και έχουν ενταθεί στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ, περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή στους ορειβάτες και τους πεζοπόρους.

Η ομάδα διάσωσης Blue Sky του Θιβέτ έλαβε κλήση για βοήθεια, η οποία ανέφερε ότι οι σκηνές είχαν καταρρεύσει λόγω της έντονης χιονόπτωσης και ότι ορισμένοι πεζοπόροι υπέφεραν ήδη από υποθερμία, όπως αναφέρουν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Η Τουριστική Εταιρεία της Κομητείας Τίνγκρι ανέστειλε την πώληση εισιτηρίων και την είσοδο στη γραφική περιοχή του Έβερεστ από το Σάββατο, σύμφωνα με το Reuters.

Εν τω μεταξύ, το γειτονικό Νεπάλ έχει πληγεί από έντονες βροχοπτώσεις. Κατολισθήσεις και πλημμύρες κατέστρεψαν γέφυρες και σκότωσαν τουλάχιστον 60 άτομα τις τελευταίες δύο ημέρες.