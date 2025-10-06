Μια πρωτοφανής χιονοθύελλα αιφνιδίασε εκατοντάδες ορειβάτες στο Έβερεστ, καθώς παραδοσιακά τον Οκτώβριο η θερμοκρασία είναι πιο ευνοϊκή και οι ουρανοί καθαροί.

Σε εξέλιξη παραμένουν οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Έβερεστ, μετά από χιονοθύελλα που παγίδεψε σχεδόν 1.000 άτομα σε κατασκηνώσεις στην ανατολική πλευρά του βουνού.

Περισσότεροι από 200 ορειβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι, με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν, ωστόσο, ότι πλέον οι αρχές έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με όλους. Μέχρι την Κυριακή, 350 άτομα είχαν φτάσει στην μικρή κωμόπολη Κουντάνγκ, ανέφερε η κρατική κινεζική τηλεόραση (CCTV).

{https://www.youtube.com/watch?v=ns68F8K2kZk}

Οι επισκέπτες στην απομονωμένη κοιλάδα Κάρμα, που οδηγεί στην ανατολική όψη Kangshung του Έβερεστ, ανέρχονταν σε εκατοντάδες αυτήν την εβδομάδα - εξαιτίας και της οκταήμερης αργίας στην περιοχή - ενώ η χιονόπτωση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου.

{https://www.youtube.com/shorts/uqKh5OQbcTk}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είχε τόση υγρασία και κρύο στα βουνό, που η υποθερμία ήταν πραγματικός κίνδυνος», δήλωσε ο Τσεν Γκεσουάνγκ, μέλος μιας ομάδας 18 ατόμων που έφτασε στην Κουντάνγκ. «Ο καιρός φέτος δεν είναι φυσιολογικός. Ο οδηγός είπε ότι ποτέ δεν είχε αντιμετωπίσει τέτοιο καιρό τον Οκτώβριο. Και συνέβη πολύ ξαφνικά».

Οι υπόλοιποι ορειβάτες θα φτάσουν στην Κουντάνγκ σταδιακά υπό την καθοδήγηση και βοήθεια των διασωστών που οργανώθηκαν από την τοπική κυβέρνηση, ανέφερε η CCTV.

Εκατοντάδες ντόπιοι κάτοικοι και ομάδες διάσωσης αναπτύχθηκαν για να αφαιρέσουν το χιόνι που έκλεινε την πρόσβαση στην περιοχή, σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του κρατικού μέσου Jimu News.

Το Jimu εκτίμησε ότι σχεδόν 1.000 άτομα είχαν παγιδευτεί. Η αναφορά της CCTV δεν διευκρίνιζε εάν οι ντόπιοι οδηγοί και το υποστηρικτικό προσωπικό των ομάδων ορειβασίας είχαν καταγραφεί. Επίσης, δεν ήταν σαφές αν οι ορειβάτες κοντά στη βόρεια όψη του Έβερεστ - επίσης στο Θιβέτ - είχαν επηρεαστεί ή όχι.

{https://www.youtube.com/watch?v=G0hv7VVHtFI}

Η ομάδα του Τσεν κατέβηκε από τα βουνά την Κυριακή και έγινε δεκτή από τους κατοίκους της περιοχής, αφού υπέμεινε ένα βράδυ με έντονη χιονόπτωση σε συνδυασμό με κεραυνούς και αστραπές.

Σημειώνεται πως νότια του Θιβέτ, στο Νεπάλ, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες που έκλεισαν δρόμους, παρέσυραν γέφυρες και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 47 άτομα από την Παρασκευή.

Τριάντα πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές κατολισθήσεις στην ανατολική περιφέρεια Ιλάμ, στα σύνορα με την Ινδία. Εννέα άτομα καταγράφηκαν ως αγνοούμενα αφού παρασύρθηκαν από τα νερά της πλημμύρας ενώ τρία ακόμα σκοτώθηκαν από κεραυνούς σε άλλες περιοχές της χώρας.