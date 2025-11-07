Η πρώτη μεγάλη χιονόπτωση της χειμερινής περιόδου κάλυψε το απόγευμα της Πέμπτης το Άνκορατζ και άλλες περιοχές της Νοτιοκεντρικής Αλάσκας.
Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Μελίσα Φρέι στις 5 μ.μ. το χιόνι έφθανε τα 10 εκατοστά στο κέντρο του Άνκορατζ.
Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τη χερσόνησο Κενάι, καθώς και για το πέρασμα Τόμσον κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αναμένεται να πέσουν 10-20 εκατοστά χιονιού κατά μήκος του Κενάι και έως 23 εκατοστά στο πέρασμα Τόμσον.
Πιο νότια, στο Σιούαρντ, αναμένεται λίγο χιόνι, ενώ πιο βόρεια θα φθάσει τα 15-25 εκατοστά, όπως και οι περιοχές Πόρτατζ και Γουίτιερ.
Λόγω της χιονόπτωσης ο αυτοκινητόδρομος Γκλεν, έκλεισε για αρκετές ώρες το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα που μπλόκαραν την κυκλοφορία των οχημάτων.
{https://www.youtube.com/watch?v=pxK6d_Ufjs4}
Με πληροφορίες από alaskasnewssource.com