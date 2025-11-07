Ποιες περιοχές στην Αλάσκα καλύφθηκαν από χιόνι.

Η πρώτη μεγάλη χιονόπτωση της χειμερινής περιόδου κάλυψε το απόγευμα της Πέμπτης το Άνκορατζ και άλλες περιοχές της Νοτιοκεντρικής Αλάσκας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Μελίσα Φρέι στις 5 μ.μ. το χιόνι έφθανε τα 10 εκατοστά στο κέντρο του Άνκορατζ.

Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τη χερσόνησο Κενάι, καθώς και για το πέρασμα Τόμσον κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αναμένεται να πέσουν 10-20 εκατοστά χιονιού κατά μήκος του Κενάι και έως 23 εκατοστά στο πέρασμα Τόμσον.

Πιο νότια, στο Σιούαρντ, αναμένεται λίγο χιόνι, ενώ πιο βόρεια θα φθάσει τα 15-25 εκατοστά, όπως και οι περιοχές Πόρτατζ και Γουίτιερ.

Λόγω της χιονόπτωσης ο αυτοκινητόδρομος Γκλεν, έκλεισε για αρκετές ώρες το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα που μπλόκαραν την κυκλοφορία των οχημάτων.

