«Καμπανάκι» για τις επόμενες ώρες, προ των πυλών ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις, οι περιοχές στο «μάτι» της κακοκαιρίας.

Το μέτωπο της κακοκαιρίας δεν μας εγκαταλείψει καθώς αναμένονται νέα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα με δυνατές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μανουσάκης με νέα του ανάρτηση προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού καθώς η χώρα θα επηρεαστεί από νέο βαρομετρικό χαμηλό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα φαινόμενα θα είναι επικίνδυνα, κυρίως σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από προηγούμενα επεισόδια κακοκαιρίας. Παράλληλα, καθώς το σύστημα θα κινηθεί προς τα βορειοανατολικά, θα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια, οδηγώντας σε πυκνές χιονοπτώσεις.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος του OPEN oι χιονοπτώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας. Με ιδιαίτερη έμφαση στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, όπου δεν αποκλείεται να χιονίσει και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Παράλληλα έδωσε νέα πρόγνωση για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Ειδικότερα, από την Δευτέρα αναμένεται έντονο κρύο και παγετός στα βόρεια ενώ την Τρίτη ο καιρός θα δώσει σκυτάλη σε νέο γύρος βροχοπτώσεων σε δυτικά και βόρεια. Οι τάσεις δείχνουν σταδιακή είσοδο σε πιο χειμερινό μοτίβο, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία.

Η ανάρτηση Μαρουσάκη

Επιμένει ο επικίνδυνος καιρός

Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί.

Από τις βραδινές ώρες αύριο μάλιστα και καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Επισημαίνουμε την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια. Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια. Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Ακολουθούν ορισμένοι χαρακτηριστικοί μετεωρολογικοί χάρτες.

{https://www.facebook.com/klearhos.marousakis/posts/pfbid0TK7ipkJB8EeNdDVsfcKAU4mbwpQ9wFeJzgheeU5DUgUtPMXu9mgaFq4Ze5zxcEGtl}