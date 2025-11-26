Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας Adel που είναι προ των πυλών, πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα.

«Αγριεύει» ο καιρός τις επόμενες ώρες με την χώρα να δέχεται το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Adel με ισχυρές βροχοπτώσεις και έντονες καταιγίδες με κατά τόπους φαινόμενα ενισχυμένης ραγδαιότητας. Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος με ανάρτησή του στο ιστολόγιο του κρούει το καμπανάκι για την ένταση των φαινομένων με επίκεντρο σε πρώτη φάση τη Δυτική Ελλάδα, η νότια Πελοπόννησο, την κεντροανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μάλιστα όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά αναμένονται «δυνητικά επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες». Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Ζιακόπουλου η κακοκαιρία Adel αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες 48–72 ώρες, με σημαντικές βροχοπτώσεις ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται κυρίως στα ορεινά της δυτικής, της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας την ερχόμενη Παρασκευή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deilb93k0qoh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από την κεντρική Ευρώπη ως την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να κινηθεί Α-ΒΑ και να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, την κεντροανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.

Την Παρασκευή (28/11), βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τις σημαντικότερες από αυτές να εντοπίζονται στις ανατολικές και νότιες περιοχές της. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βουνά της δυτικής, της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας Α-ΒΑ 3 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει πτώση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dein4xp0rbkx?integrationId=40599y14juihe6ly}